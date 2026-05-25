/Rajasthan: बिसाऊ के टांईं गांव से आई शर्मनाक तस्वीर, घुटनों तक भरे गंदे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरी 85 वर्षीय बुजुर्ग की शव यात्रा

Jhunjhunu News: डिजिटल इंडिया और विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली और बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और स्थानीय ग्राम पंचायत व्यवस्था की पोल खोलती है. बिसाऊ उपखंड के समीपवर्ती टांईं गांव में एक इंसान को अपने अंतिम सफर तक के लिए अदद और सम्मानजनक रास्ता नसीब नहीं हो पा रहा है.

यहां मोक्षधाम (श्मशान घाट) जाने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले 10 सालों से गंदा पानी और कीचड़ जमा है. हाल यह है कि गांव में किसी की मौत होने पर परिजनों और ग्रामीणों को घुटनों तक भरे गंदे पानी और बदबूदार कीचड़ के बीच से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ रही है.

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85 वर्षीय शांति देवी के अंतिम सफर में व्यवस्था का जहर

ताजा मामला टांईं गांव का है, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला शांति देवी (पत्नी फूल सिंह राजपूत) का निधन हो गया था. जब उनकी शव यात्रा वार्ड नंबर 1 स्थित धर्मशाला से रवाना होकर मंडावा-बिसाऊ रोड पर स्थित श्मशान घाट की ओर बढ़ी, तो रास्ते का नजारा देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. पूरे रास्ते पर गांव के घरों का गंदा पानी भरा हुआ था. शव को कंधों पर उठाए ग्रामीणों को मजबूरी में घुटनों तक भरे गंदे और बदबूदार पानी में घुसकर आगे बढ़ना पड़ा. शव यात्रा में शामिल लोग एक हाथ से अर्थी थामे थे और दूसरे हाथ से गंदे पानी में संतुलन बना रहे थे.

10 साल से नरक झेल रहा गांव; ट्रैक्टर-ट्रॉली में ले जाने पड़ते हैं शव

ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि यह समस्या कोई दो-चार दिन या सिर्फ बारिश के दिनों की नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से गांव का स्थाई दर्द बनी हुई है.गांव के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पूरा गंदा पानी सीधे मोक्षधाम जाने वाले रास्ते पर जमा हो जाता है.ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महज 3-4 महीनों के भीतर ही दो से तीन शव यात्राओं को इसी गंदे पानी के कारण मजबूरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऊपर रखकर श्मशान घाट तक ले जाना पड़ा था.इसी रास्ते से होकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो चुका है. गंदगी के कारण इलाके में हर वक्त मौसमी बीमारियों और महामारी का खतरा मंडराता रहता है.

अफसरों की फाइलों में दफन समाधान, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीण इस बदहाली को लेकर कई बार जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और स्थानीय ग्राम पंचायत को लिखित शिकायतें और प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा. अब आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का तुरंत समाधान कर स्थाई नाला नहीं बनाया गया, तो वे उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

क्या कहता है प्रशासन?

इस पूरे शर्मनाक मामले पर जब टांईं गांव के ग्राम सेवक उम्मेद सिंह से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा-'प्रशासनिक स्वीकृति निकले हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं और इसे प्लान में भी ले रखा है. लेकिन टेक्निकल स्टाफ (JEN और AEN) द्वारा इसकी तकनीकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है. नाला पूरी तरह चॉक है, जिसकी वजह से पानी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है. तकनीकी हरी झंडी मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा.'