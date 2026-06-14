/Rajasthan News: झुंझुनूं में DST का बड़ा एक्शन, 24 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Jhunjhunu DST Action: झुंझुनूं जिले में नशे के अवैध कारोबार और सप्लायर्स के खिलाफ जिला स्पेशल टीम (DST) ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है. डीएसटी ने उदयपुरवाटी और खेतड़ी थाना क्षेत्रों में दो बड़ी कार्रवाइयां करते हुए कुल 24 किलो 188 ग्राम अवैध गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है. पुलिस ने दोनों मामलों में मुस्तैदी दिखाते हुए तीन शातिर तस्करों को दबोचा है.

उदयपुरवाटी में गुजरात नंबर की कार से मिला 20 किलो गांजा

नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी उदयपुरवाटी इलाके में हाथ लगी. डीएसटी प्रभारी हेमराज मीणा को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध गुजरात नंबर की कार इलाके में घूम रही है, जिसमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छुपाया गया है. सूचना मिलते ही टीम अलर्ट हुई और संदिग्ध वाहन का पीछा करना शुरू किया. आगे पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी कर गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार को रुकवाया.जब कार की गहनता से तलाशी ली गई, तो उसकी डिग्गी में रखे एक प्लास्टिक के कट्टे से 20 किलो 141 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ.मौके से पुलिस ने कार सवार दो आरोपियों राजेश (निवासी भांवरिया की ढाणी, तन झड़ाया नगर) और अनिल सिंह (निवासी पचलंगी) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार को भी सीज कर दिया है.

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खेतड़ी में घर पर दबिश देकर पकड़ा 4 किलो गांजा

उदयपुरवाटी के बाद डीएसटी को दूसरी सफलता खेतड़ी क्षेत्र में मिली. सटीक इनपुट के आधार पर टीम ने रवां गांव में एक संदिग्ध युवक के घर पर अचानक दबिश दी. तलाशी के दौरान घर से 4 किलो 47 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पवन कुमार (निवासी रवां) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस

शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गुजरात पासिंग गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अंतरराज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग से बचा जा सके. डीएसटी और स्थानीय पुलिस अब तस्करों को रिमांड पर लेकर यह पता लगा रही है कि नशे की यह बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और शेखावाटी के किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई होनी थी. 24 घंटे के भीतर हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले के नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है.