/Rajasthan News: गुढ़ागौड़जी में दूल्हे का ‘ट्रैक्टर वाला टशन’, 21 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ निकली अनोखी बारात

राज्य चुनें
Rajasthan News: झुंझुनूं के गुढ़ागौड़जी में दूल्हा जितेंद्र महला 21 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ बारात लेकर निकला. खुद दूल्हे ने ट्रैक्टर चलाकर देसी ठाठ का टशन दिखाया. किसान परिवार ने फिजूलखर्ची रोककर समाज को सादगी और संस्कृति से जुड़ने का बड़ा संदेश दिया.
Jhunjhunu Unique Baraat: आजकल शादी-समारोहों में करोड़ों की लग्जरी कारों, विंटेज बग्घियों और महंगे काफिलों का चलन आम बात हो चुका है. लोग अपनी शादियों को भव्य दिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं. लेकिन शेखावाटी के झुंझुनूं जिले में एक दूल्हे ने इस दिखावे की संस्कृति से अलग हटकर अपनी शादी को बेहद खास और यादगार बना दिया. गुढ़ागौड़जी के समीप ढाणियां भोड़की गांव से निकली एक अनोखी 'ट्रैक्टर बारात' इन दिनों पूरे सोशल मीडिया और इलाके में कौतूहल व चर्चा का विषय बनी हुई है.
किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले दूल्हे ने किसी महंगी गाड़ी के बजाय 21 सजे-धजे ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अपनी बारात निकाली, जिसने शुद्ध देसी ठाठ और ग्रामीण संस्कृति का एक अनोखा नजारा पेश किया.
खुद दूल्हे राजा ने संभाली ट्रैक्टर की स्टीयरिंग
महला की ढाणी (तन ढाणियां भोड़की) निवासी भारमल महला के बेटे जितेंद्र महला की बारात जब भड़ौंदा गांव के लिए रवाना हुई, तो देखने वालों की कतारें लग गईं.इस बारात की सबसे खास और दिलचस्प बात यह थी कि काफिले में सबसे आगे चल रहे मुख्य ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर कोई ड्राइवर नहीं, बल्कि खुद दूल्हे राजा जितेंद्र महला बैठे थे.सिर पर साफा, बदन पर शेरवानी पहने जब दूल्हे ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभालकर हाईवे पर कदम रखा, तो करीब 30 से 32 किलोमीटर के सफर के दौरान राहगीर ठहर-ठहरकर इस नजारे को देखते रहे. लोगों ने अपने वाहन रोककर मोबाइल में इस अनूठी बारात के वीडियो और तस्वीरें कैद कीं.
सज-धज कर ऊंट और घोड़ी भी बने बारात की शान
21 ट्रैक्टरों के इस अनुशासित और कतारबद्ध काफिले के साथ-साथ बारात में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति का रंग भी बखूबी देखने को मिला. पारंपरिक झूल और आभूषणों से सजे-धजे ऊंट और नाचती हुई घोड़ी बारात की शोभा बढ़ा रहे थे. यह पूरा दृश्य किसी आलीशान आधुनिक शादी से कहीं ज्यादा जीवंत और जड़ों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था.
दिखावे को बाय-बाय, मेहमानों को परोसा गया 'देसी खानपान'
सादगी का यह संदेश सिर्फ बारात के काफिले तक ही सीमित नहीं था. वधु पक्ष के यहाँ पहुँचने पर शादी की रस्मों और खानपान में भी पूरी तरह राजस्थानी ग्रामीण शैली को अपनाया गया. मेहमानों के लिए किसी फाइव स्टार कैटरिंग के बजाय पारंपरिक और शुद्ध देसी खानपान की व्यवस्था की गई थी, जिसका सभी बारातियों और घरातियों ने जमकर लुत्फ उठाया.
'पहचान भी बची और ₹1 लाख की हुई बचत' -दूल्हे के पिता
दूल्हे के पिता भारमल महला ने इस अनूठे विचार के पीछे की वजह बताते हुए कहा-
‘हमारा पूरा परिवार और अधिकांश रिश्तेदार खेती-किसानी से जुड़े हैं. ट्रैक्टर हमारे खेतों की शान और किसान की असली पहचान है. आजकल शादियों में कारों के किराए और दिखावे में लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं. हमारे परिचितों और रिश्तेदारों के पास पहले से ट्रैक्टर मौजूद थे, तो हमने उनका ही उपयोग किया. इससे हमारी संस्कृति का संदेश भी गया और करीब 1 लाख रुपए की सीधी बचत भी हुई.’
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!