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Rajasthan Accident: झुंझुनूं में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपती को कुचला, पत्नी की मौत

Rajasthan News: झुंझुनूं के इंडाली मोड़ पर डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार पूजा कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसका पति मनजीत गंभीर घायल है. डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े का 3 महीने का बच्चा घर पर पीछे छूट गया है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: May 20, 2026, 04:46 PM|Updated: May 20, 2026, 04:46 PM
Rajasthan Accident: झुंझुनूं में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपती को कुचला, पत्नी की मौत
Image Credit: Rajasthan Accident

झुंझुनूं शहर के पंचदेव मंदिर के समीप इंडाली मोड़ पर बुधवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ एक बेलगाम दौड़ते तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार पति-पत्नी को बेरहमी से कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में विवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. डेढ़ साल पहले जिस जोड़े ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं, नियति ने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उनका महज तीन महीने का मासूम बच्चा अब मां के आंचल से हमेशा के लिए महरूम हो गया है.

पढ़ाई के काम से आ रहे थे झुंझुनूं, रास्ते में काल बनकर आया डंपर
जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय से सटे किशोरपुरा गांव का रहने वाला मनजीत मेघवाल अपनी पत्नी पूजा कुमारी के साथ स्कूटी पर सवार होकर झुंझुनूं शहर आ रहा था. दोनों अपने महज 3 महीने के दुधमुंहे बच्चे को घर पर परिजनों के पास छोड़ आए थे. बताया जा रहा है कि पूजा की पढ़ाई से जुड़ा कोई जरूरी काम था, जिसके सिलसिले में दोनों झुंझुनूं आ रहे थे.जैसे ही इनकी स्कूटी इंडाली मोड़ के पास पहुँची, तभी पीछे से आ रहे एक भारी-भरकम तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों को कुचलते हुए निकल गया. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण पूजा कुमारी (उम्र 23 वर्ष) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं मनजीत को लहूलुहान हालत में बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत जयपुर रैफर कर दिया है.

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डेढ़ साल पहले हुआ था प्रेम विवाह, मजदूरी कर चला रहा था पेट
इस हृदयविदारक हादसे ने पूरे किशोरपुरा गांव को सन्नाटे और मातम में डुबो दिया है. मनजीत और पूजा ने करीब डेढ़ साल पहले समाज की परवाह न करते हुए प्रेम विवाह (Love Marriage) किया था. दोनों बेहद खुश थे और तीन महीने पहले ही उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी.परिजनों ने बताया कि मनजीत बेहद गरीब परिवार से है और दिहाड़ी-मजदूरी करके जैसे-तैसे अपने परिवार का पेट पालता था. घर के कमाऊ सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने और पत्नी की मौत के बाद इस गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन, मुआवजे और कार्रवाई की मांग
हादसे की खबर फैलते ही बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हो गए.निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि संदीप पाटिल के नेतृत्व में लोगों ने अस्पताल के बाहर डंपर चालकों की लापरवाही के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार की बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए तुरंत भारी आर्थिक सहायता (मुआवजा) देने और दोषी डंपर चालक को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.

डंपर की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
तनाव की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से पुलिस बल मौके पर पहुँचा. कोतवाली थाने के एसआई रामनिवास ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया. पुलिस ने बताया कि दुर्घटना को अंजाम देने वाले डंपर की पहचान कर ली गई है. परिजनों की ओर से दी जाने वाली लिखित रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर डंपर को जब्त करने और चालक की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. मृतका पूजा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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