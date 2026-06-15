Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

Rajasthan News: झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव का नाम 'श्रीरामपुर' करने के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की. नेताओं ने 1622 ईस्वी से चले आ रहे ऐतिहासिक नाम को बदलने की कवायद को भाजपा द्वारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश बताया.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 15, 2026, 11:07 AM|Updated: Jun 15, 2026, 11:07 AM
इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'
Image Credit: Ashok Gehlot Islampur meeting

Islampur Shri Rampur Dispute Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले के ऐतिहासिक गांव इस्लामपुर का नाम बदलकर 'श्रीरामपुर' किए जाने की कवायद को लेकर अब सूबे की सियासत गरमा गई है. यह पूरा मामला अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दरबार तक पहुंच गया है.

जयपुर में आयोजित 'कायम खां डे' कार्यक्रम के दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली खां और झुंझुनूं कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दोनों शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में तुरंत दखल देने और गांव का ऐतिहासिक नाम यथावत रखवाने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

1622 ईस्वी का है इतिहास, बुडाना ने सौंपे दस्तावेज
मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना ने गांव के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और ऐतिहासिक दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखे.बुडाना ने बताया कि इस्लामपुर गांव को साल 1622 ईस्वी में नवाब बहलोल खां नागढ़ द्वारा बसाया गया था. तब से लेकर आज तक इस गांव का नाम अनवरत रूप से इस्लामपुर ही चला आ रहा है. इस गांव ने नवाबी दौर, राजपूती काल और ब्रिटिश शासन (अंग्रेजी काल) को देखा है, लेकिन किसी भी कालखंड में इसका नाम नहीं बदला गया.बता दें कि वर्तमान में गांव के राजस्व रिकॉर्ड, पिन कोड, राशन कार्ड, पहचान पत्रों, पासपोर्ट, ग्राम पंचायत, स्थानीय अस्पताल और सरकारी विद्यालयों के दस्तावेजों में सदियों से यही नाम दर्ज है.

बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप, 15 दिन से आंदोलन जारी
प्रतिनिधिमंडल ने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले बोले. विधायक हाकम अली और खलील बुडाना ने आरोप लगाया कि करीब 16 हजार की आबादी वाले इस गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा से आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते आए हैं.

जनता को होगी परेशानी
नेताओं ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा अब इस शांतिप्रिय क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहती है. नाम बदलने से हर जाति और वर्ग के लोगों को अपने सभी सरकारी और शैक्षणिक दस्तावेजों को सुधरवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसी के विरोध में पिछले 15 दिनों से सर्व समाज के बैनर तले ग्रामीणों का शांतिपूर्ण आंदोलन भी चल रहा है.

गहलोत और डोटासरा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे जनता की भावना के अनुरूप इस मामले को उचित मंच पर उठाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

Rajasthan News: विमान हादसे में नावां का लाल खेमाराम शहीद, असम के जोरहाट में हुआ हादसा

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan News: 57 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट 3 दिन बाद शुरू, लेकिन नलों से फिर टपका मटमैला पानी, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जोधपुर एयरपोर्ट पर 15 जून को होगा खास आयोजन, यात्रियों के लिए कई सरप्राइज!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Rajasthan Politics
Rajasthan News
Jhunjhunu News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'
Rajasthan Politics
2
Jhunjhunu News
3
udaipur news
4
Jhunjhunu News
5
Sikar news