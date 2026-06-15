/इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

Islampur Shri Rampur Dispute Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले के ऐतिहासिक गांव इस्लामपुर का नाम बदलकर 'श्रीरामपुर' किए जाने की कवायद को लेकर अब सूबे की सियासत गरमा गई है. यह पूरा मामला अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दरबार तक पहुंच गया है.

जयपुर में आयोजित 'कायम खां डे' कार्यक्रम के दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली खां और झुंझुनूं कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दोनों शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में तुरंत दखल देने और गांव का ऐतिहासिक नाम यथावत रखवाने की मांग की है.

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1622 ईस्वी का है इतिहास, बुडाना ने सौंपे दस्तावेज

मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना ने गांव के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और ऐतिहासिक दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखे.बुडाना ने बताया कि इस्लामपुर गांव को साल 1622 ईस्वी में नवाब बहलोल खां नागढ़ द्वारा बसाया गया था. तब से लेकर आज तक इस गांव का नाम अनवरत रूप से इस्लामपुर ही चला आ रहा है. इस गांव ने नवाबी दौर, राजपूती काल और ब्रिटिश शासन (अंग्रेजी काल) को देखा है, लेकिन किसी भी कालखंड में इसका नाम नहीं बदला गया.बता दें कि वर्तमान में गांव के राजस्व रिकॉर्ड, पिन कोड, राशन कार्ड, पहचान पत्रों, पासपोर्ट, ग्राम पंचायत, स्थानीय अस्पताल और सरकारी विद्यालयों के दस्तावेजों में सदियों से यही नाम दर्ज है.

बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप, 15 दिन से आंदोलन जारी

प्रतिनिधिमंडल ने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले बोले. विधायक हाकम अली और खलील बुडाना ने आरोप लगाया कि करीब 16 हजार की आबादी वाले इस गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा से आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते आए हैं.

जनता को होगी परेशानी

नेताओं ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा अब इस शांतिप्रिय क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहती है. नाम बदलने से हर जाति और वर्ग के लोगों को अपने सभी सरकारी और शैक्षणिक दस्तावेजों को सुधरवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसी के विरोध में पिछले 15 दिनों से सर्व समाज के बैनर तले ग्रामीणों का शांतिपूर्ण आंदोलन भी चल रहा है.

गहलोत और डोटासरा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे जनता की भावना के अनुरूप इस मामले को उचित मंच पर उठाएंगे.

