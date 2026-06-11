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Rajasthan News: झुंझुनूं में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बाजार बंद कर जताया विरोध

Rajasthan News: झुंझुनूं के खिरोड़ में कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. प्रलोभन देने के आरोपी अशोक कुमार की पुलिस हिरासत के बावजूद सख्त कार्रवाई न होने और उसकी पत्नी को छोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने महापंचायत कर उग्र आंदोलन व सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 11, 2026, 09:10 AM|Updated: Jun 11, 2026, 09:10 AM
Rajasthan News: झुंझुनूं में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बाजार बंद कर जताया विरोध
Image Credit: Jhunjhunu protest

Jhunjhunu protest: झुंझुनूं जिले के खिरोड़ कस्बे में कथित धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. मामले में आरोपियों पर ढीली कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य बाजार स्थित बालाजी मंदिर में एक बड़ी महापंचायत (बैठक) बुलाई. बैठक में प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि परसरामपुरा निवासी अशोक कुमार नाम का व्यक्ति पिछले काफी समय से खिरोड़ और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय था. वह सीधे-साधे लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन और लालच देकर कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा था.

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पुलिस हिरासत में आरोपी, फिर भी कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल
बैठक के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैए को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों ने बताया.बता दें कि मुख्य आरोपी अशोक कुमार पिछले तीन दिनों से दादिया थाना पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कदम नहीं उठाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे खेल में अशोक कुमार की पत्नी सोनिया भी बराबर की साझीदार है. पुलिस ने उसे हिरासत में तो लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया.

तहसीलदार से लेकर मुख्यमंत्री तक जाएगा मामला
बालाजी मंदिर में आयोजित इस बैठक में वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रामीण अंचलों में धर्म परिवर्तन जैसी देशविरोधी और समाजविरोधी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे घिनौने कार्यों में लिप्त लोगों का समाज में पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय लिए गए. जैसे- इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए जल्द ही तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (SDM), जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे.ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मामले से जुड़े सभी चेहरों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया, तो पूरे क्षेत्र में चक्का जाम कर आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा.

इस घटना के बाद से खिरोड़ और आस-पास के गांवों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और लोग पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर टिकाए हुए हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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