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Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

Rajasthan News: झुंझुनूं के लालपुर गांव में पुश्तैनी जमीन के सीमा ज्ञान के दौरान एक ही परिवार के लोगों ने भारी हंगामा किया. विरोध में कुछ युवक ट्रांसफॉर्मर की तरफ दौड़े और एक महिला बेहोश हो गई. हंगामे के कारण राजस्व टीम को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 13, 2026, 12:14 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:14 PM
Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश
Image Credit: Rajasthan News

Jhunjhunu land dispute: झुंझुनूं जिले के लालपुर गांव में एक पुश्तैनी जमीन का विवाद उस समय बेहद संवेदनशील हो गया, जब वहाँ सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम और भारी पुलिस जाब्ते के सामने करीब दो घंटे तक जबरदस्त हंगामा और अफरा-तफरी मची रही. विरोध इस कदर बढ़ गया कि कुछ युवक आत्महत्या की धमकी देते हुए सड़क किनारे लगे बिजली के ट्रांसफॉर्मर की तरफ दौड़ पड़े, वहीं हंगामे के बीच एक महिला मौके पर ही बेहोश हो गई. माहौल बिगड़ता देख राजस्व टीम को बिना कार्रवाई किए ही पैर पीछे खींचने पड़े.

15 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे थे तहसीलदार, फिर भी हुआ भारी विरोध
जानकारी के अनुसार, विवादित जमीन के एक खातेदार ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए झुंझुनूं तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया था. बता दें कि इससे पहले जब पटवारी मौके पर पहुंचीं, तब भी एक पक्ष ने विरोध कर काम रोक दिया था. इसके बाद तीन दिन पहले स्वयं तहसीलदार महेंद्र मूंड मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा था.प्रशासनिक तैयारी के साथ तहसीलदार महेंद्र मूंड एक बार फिर राजस्व टीम लेकर लालपुर गांव पहुंचे. इस बार सुरक्षा के मद्देनजर उनके साथ बगड़, मंडावा और मलसीसर थानों के 15 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे. लेकिन जैसे ही टीम ने जमीन की नपाई और सीमा ज्ञान शुरू किया, तभी दूसरे पक्ष की 10 से 12 महिलाएं और कई पुरुष लाठी-डंडों के साथ वहां पहुंच गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया.

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युवकों ने दी आत्मघाती धमकी, बाल-बाल बची जान
विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय बेहद खौफनाक हो गया जब हंगामा कर रहे एक-दो युवक आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी देते हुए सीधे बिजली के चालू ट्रांसफॉर्मर की तरफ भागने लगे. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और मुस्तैदी से उन्हें ट्रांसफॉर्मर को छूने से पहले ही दबोच लिया. इसी खींचतान और अफरा-तफरी के बीच एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

क्या है इस 'हाई-वोल्टेज' जमीन विवाद की असली कहानी?
बताया जा रहा है कि यह पूरा टकराव एक ही परिवार के सदस्यों के बीच पुश्तैनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर है. भाइयों की साझा जमीन में से एक भाई ने करीब 15 साल पहले अपने हिस्से की लगभग 9 बीघा जमीन किसी दूसरे पक्ष को बेच दी थी. अब विरोध कर रहा पक्ष यह दावा कर रहा है कि जमीन बेचने वाला भाई वर्षों पहले दूसरे परिवार में गोद चला गया था, इसलिए तकनीकी और कानूनी रूप से उसे इस पुश्तैनी जमीन को बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था. इसी कानूनी पेंच के कारण एक ही खून के रिश्ते आज आमने-सामने आ खड़े हुए हैं.

राजकार्य में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, तहसीलदार
लगभग दो घंटे तक चले तीखे विरोध, बहस और समझाइश के दौर के बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ, तो किसी भी बड़े हादसे या अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए तहसीलदार ने टीम और पुलिस जाब्ते को वापस लौटने के निर्देश दिए.

तहसीलदार महेंद्र मूंड का बयान
'कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और गांव का माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए फिलहाल टीम को वापस बुलाया गया है. लेकिन मौके पर सरकारी काम में बाधा डालने और हंगामा करने वाले लोगों के वीडियो और फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है. राजकार्य में बाधा डालने वाले सभी दोषियों के खिलाफ चिन्हित कर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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