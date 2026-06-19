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Rajasthan News: महपालवास में जोहड़ विवाद पर बढ़ा तनाव, ग्रामीणों ने आईटी केंद्र पर जड़ा ताला, शिविर का किया बहिष्कार

Rajasthan News: झुंझुनूं के महपालवास में जोहड़ सीमा विवाद को लेकर ग्रामीणों ने शिविर का बहिष्कार कर आईटी केंद्र पर ताला लगा दिया. सूचना पर पहुंचीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति झा ने मौके पर ही दोबारा सीमा ज्ञान शुरू करवाकर ताला खुलवाया और शिविर सुचारू किया.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 19, 2026, 01:59 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:59 PM
Rajasthan News: महपालवास में जोहड़ विवाद पर बढ़ा तनाव, ग्रामीणों ने आईटी केंद्र पर जड़ा ताला, शिविर का किया बहिष्कार
Image Credit: Rajasthan News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र के महपालवास गांव में 'सरकना जोहड़' के सीमा विवाद को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. अपनी पुरानी मांग का समाधान न होने से नाराज ग्रामीणों ने न केवल सरकार द्वारा आयोजित जनसुनवाई/सेवा शिविर का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया, बल्कि आक्रोश जताते हुए सीधे आईटी केंद्र (राजजीव गांधी सेवा केंद्र) के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया. इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही मौके पर दौड़ीं एसडीएम और तहसीलदार
शिविर में तालाबंदी और बहिष्कार की सूचना मिलते ही सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी (SDM) स्वाति झा और तहसीलदार जय सिंह मीणा भारी प्रशासनिक जाब्ते के साथ तत्काल महपालवास गांव पहुंचे. एसडीएम स्वाति झा ने बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए नाराज ग्रामीणों को शांत किया और उनके साथ बैठकर समस्या को सुना. ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने साफ शब्दों में मांग रखी कि जब तक सरकना जोहड़ का दोबारा और सही तरीके से 'सीमा ज्ञान' (नापजोख) नहीं करवाया जाता, तब तक वे ताला नहीं खोलेंगे.

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तीसरी बार गठित हुई टीम, मौके पर ही शुरू हुआ नापजोख
एसडीएम स्वाति झा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बिना किसी देरी के मौके पर ही राजस्व अधिकारियों की एक नई टीम गठित करने के निर्देश दिए. एसडीएम ने बताया कि इससे पहले भी ग्रामीणों की शिकायतों को देखते हुए दो बार प्रशासनिक स्तर पर टीमें भेजकर जोहड़ का सीमा ज्ञान करवाया जा चुका था, लेकिन ग्रामीण उन तकनीकी रिपोर्टों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. ग्रामीणों की जिद और संतुष्टि के लिए प्रशासन ने तीसरी बार पारदर्शी तरीके से तत्काल सीमा ज्ञान करवाने का काम शुरू कराया.

प्रशासन के भरोसे पर खुला ताला
एसडीएम स्वाति झा और तहसीलदार जय सिंह मीणा के ठोस आश्वासन और मौके पर ही पैमाइश शुरू होने के बाद ग्रामीण शांत हुए. ग्रामीणों की आपसी सहमति से आईटी केंद्र पर लगा ताला खुलवाया गया, जिसके बाद रुका हुआ सरकारी शिविर पुनः सुचारू रूप से शुरू हो सका.

शीघ्र समाधान का दिलाया भरोसा
इस मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर जायज मांग और जोहड़ भूमि से जुड़े विवाद का स्थायी व शीघ्र समाधान कानून सम्मत तरीके से किया जाएगा. प्रशासन की इस त्वरित और संवेदनशीलता से भरी कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने भी संतोष व्यक्त किया और सरकारी शिविर को संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया. इस दौरान क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि, राजस्व विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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