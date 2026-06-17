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Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

Rajasthan News: राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की सादगी का संदेश देने वाली ‘अभिनंदन एक मुस्कान से’ मुहिम का देशव्यापी असर दिख रहा है. इसी क्रम में सूरजगढ़ के भाजपा नेता विश्वनाथ पचेरिया ने जयपुर पहुंचकर दिखावे से दूर महज एक मुस्कान के साथ डॉ. पूनियां को बधाई दी.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 17, 2026, 04:10 PM|Updated: Jun 17, 2026, 05:18 PM
Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर
Image Credit: satish poonia

Satish Poonia Abhinandan Campaign: राजनीति में अक्सर बड़े आयोजन, गगनभेदी नारे और भारी-भरकम फूल-मालाओं का दौर देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां ने इस दिखावे से दूर एक नई परंपरा की शुरुआत की है. डॉ. पूनियां द्वारा शुरू की गई ‘अभिनंदन एक मुस्कान से’ मुहिम को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में जबरदस्त और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोग सादगी और आत्मीयता के इस संदेश को हाथों-हाथ ले रहे हैं.

फूल-मालाओं से दूरी, सिर्फ स्नेह और अपनत्व की अपील
राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद डॉ. सतीश पूनियां ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से एक बेहद संवेदनशील अपील की थी. उन्होंने कहा था कि वे उनके स्वागत में बड़े आयोजनों, भव्यता और दिखावे से दूर रहें और सिर्फ एक आत्मीय 'मुस्कान' के साथ अपनी शुभकामनाएं दें. उनकी इस अनूठी पहल का असर अब साफ तौर पर धरातल पर नजर आने लगा है. इसी मुहिम से प्रेरित होकर झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ निवासी एवं सूरत प्रवासी भाजपा नेता विश्वनाथ पचेरिया विशेष रूप से जयपुर पहुंचे. उन्होंने डॉ. सतीश पूनियां से मुलाकात कर उन्हें राज्यसभा सदस्य बनने पर बधाई दी और इस अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई.

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छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का सफर
मुलाकात के दौरान विश्वनाथ पचेरिया भावुक नजर आए. उन्होंने बताया कि डॉ. सतीश पूनियां के साथ उनका रिश्ता दशकों पुराना है. दोनों नेताओं ने अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. पचेरिया द्वारा दी गई इस सादगीपूर्ण शुभकामना का वीडियो और तस्वीरें डॉ. पूनियां ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की हैं, जिसे नेटिजन्स द्वारा खूब सराहा जा रहा है.

राजनीति को नई दिशा दे रहा अभियान
विश्वनाथ पचेरिया ने मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा, "आज के दौर में जहां राजनीतिक आयोजनों में दिखावा चरम पर है, वहीं डॉ. पूनियां ने महज एक मुस्कान से सम्मान व्यक्त करने की परंपरा को बढ़ावा देकर समाज को नई दिशा दी है. सम्मान केवल महंगी मालाओं से नहीं, बल्कि दिल के स्नेह और सकारात्मक भावनाओं से होता है. यह अभियान अब राजनीति से आगे बढ़कर समाज में आपसी भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है."

सफल कार्यकाल की जताई उम्मीद
मुलाकात के अंत में विश्वनाथ पचेरिया ने डॉ. सतीश पूनियां को एक सफल और ऐतिहासिक संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं. उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि अपनी संवेदनशीलता और प्रखर बुद्धिमत्ता के बल पर डॉ. पूनियां राज्यसभा में राजस्थान और देशहित से जुड़े जनसरोकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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