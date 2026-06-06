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Rajasthan News: विधायक विक्रम सिंह जाखल ने महिला सफाईकर्मियों के पैर धोकर पिया चरणामृत, बोले- 'सफाईकर्मी किसी भगवान से कम नहीं'

Rajasthan News: झुंझुनूं के नवलगढ़ में भाजपा विधायक विक्रम सिंह जाखल ने महिला सफाईकर्मियों के पैर धोकर और शॉल ओढ़ाकर अनूठा सम्मान किया . साथ ही उन्होंने क्षेत्र में 2.23 करोड़ रुपये के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास और सड़कों का लोकार्पण भी किया.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 06, 2026, 10:35 AM|Updated: Jun 06, 2026, 10:35 AM
Rajasthan News: विधायक विक्रम सिंह जाखल ने महिला सफाईकर्मियों के पैर धोकर पिया चरणामृत, बोले- 'सफाईकर्मी किसी भगवान से कम नहीं'
Image Credit: Vikram Singh Jakhal

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक समरसता, सम्मान और मानवीय गरिमा का एक ऐसा अनूठा और भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है, जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हो रही है . नवलगढ़ से भाजपा विधायक विक्रम सिंह जाखल ने न केवल वाल्मिकी समाज की महिला सफाईकर्मियों के पैर अपने हाथों से धोए, बल्कि उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण कर समाज को समानता का एक बड़ा संदेश दिया है .विधायक का यह कदम वहां मौजूद जनसमुदाय के बीच कौतूहल और सम्मान का विषय बन गया, जिसे देखकर कई लोग भावुक हो उठे.

मंच के सामने बुलाकर किया सम्मान, प्रयागराज कुंभ की यादें हुईं ताजा
यह पूरा घटनाक्रम नवलगढ़ में आयोजित 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के शुभारंभ समारोह के दौरान हुआ . कार्यक्रम के दौरान जब विधायक जाखल की नजर वहां काम कर रही वाल्मिकी समाज की महिला सफाईकर्मियों पर पड़ी, तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें मंच के ठीक सामने आमंत्रित किया.

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इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से उनके चरण पखारे और सभी सफाईकर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया . सम्मानित होने वाली महिलाओं ने भावुक होकर कहा कि जीवन में पहली बार उन्हें किसी जनप्रतिनिधि से ऐसा सर्वोच्च सम्मान मिला है.

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे देश-प्रदेश में अंत्योदय और सामाजिक सद्भाव का संदेश दे रहे हैं. सुबह उठकर जो लोग हमारे समाज और शहरों को स्वच्छ रखते हैं, वे किसी भगवान से कम नहीं हैं. उनका सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व है.'

- विक्रम सिंह जाखल, विधायक, नवलगढ़

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्रयागराज अर्धकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह सफाईकर्मियों के पैर धोकर उन्हें 'कर्मयोगी' का दर्जा दिया था, और नवलगढ़ में विधायक जाखल की इस पहल को भी उसी वैचारिक कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है .

₹2.23 करोड़ के सॉलिड वेस्ट प्लांट का शुभारंभ और विकास कार्य
इस सम्मान समारोह के साथ ही विधायक जाखल ने नवलगढ़ को स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दीं. शहर के कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 223.50 लाख (करीब 2.23 करोड़) रुपये की लागत से बनने वाले सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और लिगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया . शहर के वार्ड संख्या 1 और 2 में 24.40 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित दो सीसी (CC) सड़कों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया . इस विकास उत्सव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वंभर पूनियां, पुरूषोत्तम खाजपुरिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे.

अब सड़कों के निर्माण से कमीशन की बदबू नहीं आती
समारोह को संबोधित करते हुए विधायक विक्रम सिंह जाखल ने पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं पर कड़ा राजनीतिक प्रहार भी किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'अब नवलगढ़ में बनने वाली विकास योजनाओं और सड़कों में 'कमिशन' की बदबू नहीं आती, बल्कि धरातल पर उसकी मजबूत गुणवत्ता दिखाई देती है .'उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार की बदौलत आज नवलगढ़ को बिजली और सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए पूरे जिले में सबसे बड़ा बजट प्राप्त हुआ है . हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 करोड़ रुपये की नई सड़कों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और आने वाले दिनों में 40 किलोमीटर के ग्रामीण और शहरी मार्ग डामरीकृत किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रहेगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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