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नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Rajasthan news: झुंझुनूं के नवलगढ़ में नाकाबंदी तोड़कर भागी संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते समय पुलिस का वाहन पेड़ से टकरा गया. हादसे में जांबाज वाहन चालक भींवाराम शहीद हो गए, जबकि थानाधिकारी अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सीकर रेफर किया गया है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: May 17, 2026, 10:45 AM|Updated: May 17, 2026, 10:45 AM
नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर
Image Credit: Rajasthan news

Jhunjhunu Police Accident: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र से रविवार अल सुबह एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां मुस्तैदी से नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम को देखकर यू-टर्न लेकर भागी एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते समय पुलिस का सरकारी वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. इस दिल दहला देने वाले हादसे में पुलिस वाहन के जांबाज चालक कांस्टेबल भींवाराम शहीद हो गए, वहीं नवलगढ़ थानाधिकारी (SHO) अजय सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. थानाधिकारी की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत सीकर रेफर किया गया है.

नाकाबंदी देख यू-टर्न लेकर भागी थी संदिग्ध कार
जानकारी के अनुसार, नवलगढ़ थाना पुलिस अल सुबह क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी से गश्त व नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी.पुलिस की नाकाबंदी को देखकर संदिग्ध गाड़ी के चालक ने अचानक ब्रेक मारे और गाड़ी को यू-टर्न लेकर तेज गति से वापस भगा लिया.संदिग्ध वाहन को भागता देख एसएचओ अजय सिंह और चालक भींवाराम ने बिना वक्त गंवाए अपनी सरकारी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

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पुजारी की ढाणी के पास हुआ हादसा, मची चीख-पुकार
तेज रफ्तार संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस का वाहन जैसे ही पुजारी की ढाणी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, अचानक अनियंत्रित हो गया. रफ्तार तेज होने के कारण पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक मजबूत पेड़ से सीधे जा टकराई.टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया. गाड़ी में सवार थानाधिकारी अजय सिंह और चालक भींवाराम लहूलुहान हालत में अंदर ही फंस गए. पीछे आ रहे अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत कड़ी मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया.

इलाज के दौरान चालक भींवाराम की शहादत, एसएचओ सीकर रेफर
अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सीकर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.सीकर ले जाते समय रास्ते में गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण जांबाज चालक भींवाराम ने दम तोड़ दिया और ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए.थानाधिकारी अजय सिंह का सीकर के अस्पताल में सघन इलाज जारी है, जहां उनकी स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

अस्पताल पहुंचे एसपी कावेंद्र सिंह, पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी
हादसे की सूचना मिलते ही झुंझुनूं एसपी कावेंद्र सिंह सागर और नवलगढ़ डीएसपी महावीर सिंह तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से इलाज को लेकर फीडबैक लिया. बड़ी संख्या में पुलिस महकमे के अधिकारी और जवान भी अस्पताल पहुंचे.

"अल सुबह नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस को देखकर यू-टर्न लेकर भाग खड़ी हुई थी. हमारी टीम ने पूरी बहादुरी से उसका पीछा किया, लेकिन मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में हमारे जांबाज चालक कांस्टेबल भींवाराम की शहादत हुई है. थानाधिकारी का इलाज चल रहा है. फरार संदिग्ध वाहन की तलाश के लिए पूरे संभाग में जाल बिछा दिया गया है."
-कावेंद्र सिंह सागर, पुलिस अधीक्षक (झुंझुनूं)

घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. फरार संदिग्ध गाड़ी की पहचान के लिए रूट के सभी सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे जिले में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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