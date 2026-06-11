/Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

Nawalgarh Kidnapping Case: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा थाना इलाके से अपहरण, रंगदारी और बेरहमी से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां करोड़ों रुपए की कीमती जमीन के विवाद को लेकर एक नामचीन प्रॉपर्टी कारोबारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया गया. पीड़ित कारोबारी ने टोडपुरा पंचायत प्रशासक भंवर सिंह धींवा समेत कई रसूखदार लोगों पर बंधक बनाकर पीटने, नग्न कर अश्लील वीडियो बनाने, ₹22 लाख की नकदी लूटने और पिस्टल की नोक पर करोड़ों के जमीनी दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

जमीन नापने के बहाने बुलाया और अपनी ही स्कॉर्पियो में किया किडनैप

रींगस के मालाकाली निवासी पीड़ित प्रॉपर्टी कारोबारी दौलतराम बिजारणिया ने झुंझुनूं पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचकर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई. दौलतराम ने बताया कि उन्होंने गोल्याणा के पास ‘दौलत सिटी’ नाम से एक बड़ी टाउनशिप स्कीम विकसित कर रखी है. इसके अलावा झाझड़ और चिराना-पहाड़ीला क्षेत्र में भी उनकी बेशकीमती जमीनें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उन्हें जमीन की नापजोख और एक नए सौदे की बात करने के बहाने बुलाया था. आरोप है कि जैसे ही नापजोख का काम खत्म हुआ, आरोपियों ने अचानक पिस्टल तान दी. इसके बाद पीड़ित को उन्हीं की स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन ठूंसकर एक सुनसान फार्म हाउस पर ले जाया गया.

कपड़े उतरवाकर बनाया अश्लील वीडियो

दौलतराम बिजारणिया का आरोप है कि फार्म हाउस पर पहले से ही कई लोग लाठी-डंडों के साथ मुस्तैद थे. वहाँ बंधक बनाकर उन्हें बेल्ट और डंडों से लहूलुहान होने तक पीटा गया. 'आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए और मोबाइल से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. धमकी दी गई कि अगर पुलिस के पास गए या बात नहीं मानी, तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर समाज में बदनाम कर देंगे. इसके बाद गाड़ी में रखे मेरे 22 लाख रुपए भी लूट लिए गए.' इतना ही नहीं, आरोपियों ने खौफ का फायदा उठाकर पीड़ित से करोड़ों रुपए के इकरारनामों और जमीन संबंधी अहम दस्तावेजों पर जबरन दस्तखत और अंगूठे के निशान भी ले लिए. इसके बाद आरोपी पीड़ित को नवलगढ़ लाए, जहाँ जबरन कुछ और कागजात तैयार करवाए गए और मुंह बंद रखने की धमकी देकर उन्हें रिहा किया गया.

पुलिस खंगाल रही है CCTV

इस हाईप्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए गोठड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं (अपहरण, जानलेवा हमला, लूट, रंगदारी और जबरन दस्तावेज तैयार करवाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें फार्म हाउस और नवलगढ़ के संबंधित रूटों पर लगे CCTV फुटेज खंगाल रही हैं ताकि आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की जा सके.

दूसरी ओर, मुख्य आरोपी बनाए गए टोडपुरा पंचायत प्रशासक भंवरसिंह धींवा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. धींवा का कहना है कि जमीनी विवाद को हथियार बनाकर उनके खिलाफ एक सोची-समझी साजिश के तहत राजनैतिक षड़यंत्र रचा जा रहा है और वे जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. फिलहाल इलाके में इस घटना को लेकर भारी चर्चा बनी हुई है.