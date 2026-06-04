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Rajasthan News: झुंझुनूं में NEET पेपर लीक को लेकर छात्राओं का फूटा गुस्सा, किया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Rajasthan News: झुंझुनूं के एनएमटी गर्ल्स कॉलेज में एसएफआई ने नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया. छात्रों ने एनटीए पर रोक लगाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की वकालत की है .

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 04, 2026, 02:48 PM|Updated: Jun 04, 2026, 02:48 PM
Rajasthan News: झुंझुनूं में NEET पेपर लीक को लेकर छात्राओं का फूटा गुस्सा, किया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Image Credit: Jhunjhunu SFI protest

Jhunjhunu SFI Protest: देशभर में नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों को लेकर मचे घमासान के बीच अब राजस्थान के झुंझुनूं जिले में भी विरोध की आग सुलग उठी है. झुंझुनूं के प्रतिष्ठित एनएमटी गर्ल्स महाविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई (SFI) के बैनर तले छात्राओं और छात्र कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया .

प्रदर्शनकारी छात्राओं ने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की और सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाने की हुंकार भरी.

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लाखों युवाओं के भरोसे और भविष्य को लगा गहरा आघात
प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट यूजी जैसी देश की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद शर्मनाक है. इस प्रकरण ने दिन-रात एक कर मेहनत करने वाले देशभर के लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य और उनके भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है .

कार्यकर्ताओं ने बेहद भावुक और कड़े लहजे में कहा कि बरसों तक तैयारी करने के बाद जब युवाओं को पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था, तो वे गहरे मानसिक तनाव में आ जाते हैं. इसी मानसिक दबाव के कारण देश में कई होनहार विद्यार्थियों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम तक उठा लिया है, जो बेहद चिंताजनक है.

सजा छात्रों को नहीं, बल्कि NTA को मिले
SFI ने केंद्र सरकार के सामने दो-टूक मांग रखी है कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की सजा उन निर्दोष छात्रों को न भुगतनी पड़े जिन्होंने अपनी मेहनत से अंक हासिल किए हैं. छात्र संगठन ने मांग की है कि- लगातार विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और पूरी परीक्षा व्यवस्था में नए सिरे से जवाबदेही तय की जाए. देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और युवाओं के साथ हो रहे इस बड़े अन्याय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें .

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर हो कठोरतम कार्रवाई
एनएमटी कॉलेज में हुए इस प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को बुलंद किया. उनकी मुख्य मांग है कि पूरे पेपर लीक कांड की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करवाई जाए. इस रैकेट के पीछे बैठे जितने भी बड़े मगरमच्छ, कोचिंग संचालक या अधिकारी शामिल हैं, उन्हें बेनकाब कर उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए जो भविष्य के लिए नजीर बन सके ताकि फिर कभी किसी युवा के सपनों का सौदा न हो सके.

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Arti Patel

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आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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