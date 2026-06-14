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Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

Rajasthan News: झुंझुनूं के 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थियों के लिए PTET परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई. इस बार पिछले साल के मुकाबले परीक्षार्थी आधे रह गए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद कम होने के कारण करीब 90 प्रतिशत अभ्यर्थियों को बीएड कॉलेजों में आसानी से प्रवेश मिलने की संभावना है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 14, 2026, 10:02 AM|Updated: Jun 14, 2026, 10:35 AM
Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!
Image Credit: Jhunjhunu PTET Exam 2026

Jhunjhunu PTET Exam 2026: झुंझुनूं जिले में रविवार को दो वर्षीय और चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क नजर आया.

बायोमेट्रिक जांच के बाद ही मिला प्रवेश, 8:30 बजे बंद हुए गेट
नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे.अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी सुबह 8:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई. इसके ठीक बाद मुख्य द्वारों को बंद कर दिया गया, जिससे देर से आने वाले कुछ परीक्षार्थियों को निराश लौटना पड़ा. केंद्रों पर गहन दस्तावेज जांच के साथ-साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन (सत्यापन) किया गया. इसके अलावा उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) की टीमों ने लगातार केंद्रों का औचक निरीक्षण किया.

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झुंझुनूं सहित पूरे प्रदेश में आधा रह गया बीएड का क्रेज!
इस वर्ष पीटीईटी परीक्षा के आंकड़ों ने शिक्षा विभाग को चौंका दिया है. पिछले साल के मुकाबले इस बार अभ्यर्थियों की संख्या सीधे आधी रह गई है. गत वर्ष जहां जिले में 21 केंद्रों पर 7,407 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, वहीं इस बार केवल 9 परीक्षा केंद्रों पर 4,337 अभ्यर्थी ही पंजीकृत हुए. पूरे प्रदेश में पिछले साल जहां 2.73 लाख अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया था, वहीं इस साल यह आंकड़ा घटकर मात्र 1.26 लाख रह गया है.

इस बार प्रवेश पाना बेहद आसान
सीटों और परीक्षार्थियों के बीच घटते फासले को देखकर शिक्षा विशेषज्ञों ने एक दिलचस्प दावा किया है. राजस्थान के 939 बीएड कॉलेजों में करीब 1.07 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जबकि परीक्षा देने वाले कुल 1.26 लाख ही हैं.

90% अभ्यर्थियों को मिलेगा कॉलेज
विशेषज्ञों के अनुसार, हर साल करीब 10 प्रतिशत परीक्षार्थी अनुपस्थित रहते हैं. ऐसे में वास्तविक प्रतिस्पर्धा इतनी कम है कि परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को आसानी से बीएड कॉलेज आवंटित हो जाएगा. इस बार शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवाओं की राह बेहद आसान मानी जा रही है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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