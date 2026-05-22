/Rajasthan News: गर्मी में तरबूज खाने के शौकीन ध्यान दें! झुंझुनूं से आई यह खबर आपको अलर्ट कर देगी

Jhunjhunu News: भीषण गर्मी और तीखी लू के इस दौर में जहां आम जनता खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए चाव से फल और तरबूज खरीद रही है, वहीं कुछ मुनाफाखोर लोगों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं. झुंझुनूं शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए बाजार में बिक रहे करीब 400 किलोग्राम सड़े और बदबूदार तरबूज मौके पर ही नष्ट करवाए हैं.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. छोटेलाल गुर्जर के सख्त निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई से पूरे शहर के फल विक्रेताओं और मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है.

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कलेक्ट्रेट सर्किल और मंडावा मोड़ पर चल रहा था 'खराब फलों' का धंधा

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से विभाग को लगातार गुप्त शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल कलेक्ट्रेट सर्किल और मंडावा मोड़ पर कुछ ठेले व दुकानदार आमजन को सड़े-गले तरबूज और घटिया दर्जे के कटे हुए फल बेच रहे हैं.शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) महेंद्र सिंह और लालूराम यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.टीम ने कलेक्ट्रेट सर्किल और मंडावा मोड़ पर फल विक्रेताओं की दुकानों और ठेलों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान बड़ी मात्रा में खराब, सड़े हुए, पहले से कटे हुए और स्वास्थ्य मानकों के विपरीत पाए गए करीब 400 किलो तरबूज जब्त कर उन्हें कचरे के ढेर में डंप करवाकर नष्ट करवाया गया.अधिकारियों ने सभी फल और सब्जी विक्रेताओं को कड़ी हिदायत दी कि वे केवल ताजे और गुणवत्तायुक्त उत्पाद ही बेचें. साथ ही ठेलों के आसपास गंदगी मिलने पर उन्हें भारी जुर्माने के लिए पाबंद किया गया.

घी का सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर लैब भेजा

खाद्य सुरक्षा टीम का हंटर केवल फल विक्रेताओं पर ही नहीं चला, बल्कि शहर के अन्य किराना और मेडिकल स्टोर्स पर भी जांच की गई.एफएसओ (FSO) की टीम ने झुंझुनूं शहर में स्थित 'सत्यम मेडिकल एंड जनरल स्टोर' पर औचक निरीक्षण किया. टीम ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां बिक रहे देसी घी का सैंपल लिया और उसे सील कर जांच के लिए स्टेट लैबोरेट्री (जयपुर लैब) भिजवा दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि घी में मिलावट या सब-स्टैंडर्ड होने की पुष्टि होती है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act) के तहत स्टोर संचालक के खिलाफ कोर्ट में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीएमएचओ की आमजन से अपील

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने झुंझुनूं की जनता से अपील की है कि वे बाजार से फल, सब्जियां या कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय पूरी सावधानी बरतें. यदि कहीं भी सड़े हुए फल या मिलावटी सामान बिकने की आशंका हो, तो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि ऐसे समाजकंटकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.