/Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

Jhunjhunu Car Accident: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के कलाखरी गांव स्थित बस स्टैंड पर बीती रात रफ्तार और लापरवाही का एक खौफनाक मंजर देखने को मिला. यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव वीडियो वहाँ लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मोड़ पर खोया संतुलन, उखड़कर दूर जा गिरा पुलिस का बैरिकेड बोर्ड

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, घटना आधी रात के आस-पास की है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार बेहद तेज गति से सड़क पर दौड़ती हुई आती है. जैसे ही कार कलाखरी बस स्टैंड के पास बने तीखे मोड़ पर पहुंचती है, चालक गाड़ी पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो देता है.

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अनियंत्रित होकर कार सीधे सड़क किनारे लगे 'पुलिस थाना सिंघाना' के लोहे के भारी-भरकम बैरिकेड बोर्ड से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण और जोरदार थी कि मजबूत बैरिकेड बोर्ड जड़ से उखड़कर कई फीट दूर जा गिरा. आधी रात के सन्नाटे में इस टक्कर का धमाका इतना तेज था कि आसपास के पेड़ों पर बैठे मोर भी डरकर चिल्लाने (बोलने) लगे.



सामने वाले चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, आरोपी चालक फरार

इस पूरी घटना के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल टल गया. जिस वक्त यह बेकाबू कार मोड़ पर लहरा रही थी, ठीक उसी समय सामने से एक दूसरी कार आ रही थी. सामने वाली कार के चालक ने विपरीत दिशा से आ रही सफेद कार की अनियंत्रित गति और खतरे को समय रहते भांप लिया और अपनी गाड़ी को पहले ही ब्रेक लगाकर रोक दिया. अगर वह सूझबूझ नहीं दिखाता, तो दोनों कारों में आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो सकती थी, जिससे भारी जनहानि का अंदेशा था. बताया जा रहा है कि इस हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक अपनी गाड़ी सहित मौके से तुरंत फरार हो गया.

वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि थाने में अभी तक इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित या औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम एक्टिव हो गई है. थानाधिकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला तेज रफ्तार के कारण संतुलन बिगड़ने का लग रहा है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार के नंबर और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है.