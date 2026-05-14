/Rajasthan News: झुंझुनूं में 'तालिबानी' बर्बरता! रास्ते के विवाद में युवक को 3 घंटे तक पेड़ से बांधकर पीटा, VIDEO वायरल

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Rajasthan News: झुंझुंझुनूं के डूमोली खुर्द में रास्ते के विवाद में एक युवक को पेड़ से बांधकर 3 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया. सिंघाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को छुड़ाया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के डूमोली खुर्द गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां रास्ते के मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि एक युवक को बंधक बनाकर करीब तीन घंटे तक पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
प्लॉट के रास्ते पर शुरू हुआ था विवाद
घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब पीड़ित राहुल अपने प्लॉट में लगे पेड़-पौधों को पानी देने गया था. आरोप है कि पड़ोसी रोहिताश ने राहुल को बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया. जिसके बाद वहां राहुल से प्लॉट के बीच से रास्ता देने को कहा गया. जब राहुल ने इससे इनकार किया, तो विवाद हिंसक हो गया. रोहिताश और उसके परिवार के सदस्यों ने राहुल को पकड़कर घर के भीतर लगे एक पेड़ से बांध दिया और करीब 3 घंटे तक लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की.
पुलिस ने चंगुल से छुड़वाया
जब राहुल के परिजनों को इसकी भनक लगी, तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने घर का मुख्य द्वार बंद कर लिया और उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया. मजबूरन परिजनों ने सिंघाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहुल को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद राहुल की हालत नाजुक देखते हुए उसे झुंझुनूं के राजकीय भगवानदास खेतान (BDK) अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बता दें कि पुलिस ने रोहिताश, प्रेम, इंद्रजीत, सरोज, कंचन और उदयसिंह के खिलाफ बंधक बनाने और जानलेवा हमला करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
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