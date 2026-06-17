/Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

Jhunjhunu Waterlogging: झुंझुनूं जिले के प्रभारी सचिव डॉ. नवीन जैन ने जिले के दौरे के दौरान शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को समयबद्ध राहत पहुंचाने पर जोर दिया.

शिविरों के औचक निरीक्षण के बाद ली समीक्षा बैठक

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बैठक के दौरान डॉ. नवीन जैन ने झुंझुनूं शहर की लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को भी गंभीरता से उठाया. उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़कों पर बरसात के दौरान जलभराव की स्थिति सामने आती है. जिससे आमजन को परेशानी होती है. इस संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है और समस्या के स्थायी समाधान के लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है. डीपीआर तैयार होने के बाद राज्य सरकार स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा. साथ ही आरयूआईडीपी (RUIDP) के अगले फेज के कार्यों की भी स्वीकृति आएगी. जिससे भी समस्या समाधान को गति मिलेगी.

इससे पूर्व प्रभारी सचिव ने नवलगढ़ और झुंझुनूं नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविरों तथा गोठड़ा गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया. उन्होंने शिविरों में पहुंचने वाले लोगों को दी जा रही सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे लाभ: जिला कलेक्टर

समीक्षा बैठक में डॉ. नवीन जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि शिविरों में तैनात कर्मचारियों को योजनाओं और उनकी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आमजन को सही मार्गदर्शन मिल सके और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो.

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रशासन का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक राहत, सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. सभी अधिकारी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.