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झुंझुनूं में मौसम का बड़ा पलटवार! शाम के बाद बारिश का येलो अलर्ट जारी

Jhunjhunu Weather Update: झुंझुनूं में 16 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम बदलने के संकेत हैं. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर हल्की बारिश, मेघगर्जन और 20-30 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई है. बिजली गिरने से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 16, 2026, 11:10 PM|Updated: Apr 16, 2026, 11:10 PM
झुंझुनूं में मौसम का बड़ा पलटवार! शाम के बाद बारिश का येलो अलर्ट जारी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu Weather News: झुंझुनूं जिले में 16 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केंद्र की ओर से जारी ताजा Nowcast चेतावनी के अनुसार जिले और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है. लोगों को शाम के समय विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि झुंझुनूं जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बन रही है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. दिनभर गर्मी और तेज धूप के बाद शाम होते-होते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. अचानक बादल छाने और गरज के साथ बूंदाबांदी जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है. इससे तापमान में हल्की गिरावट भी महसूस की जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार यह येलो चेतावनी केवल झुंझुनूं ही नहीं, बल्कि राजस्थान के कई अन्य जिलों और आसपास के इलाकों के लिए भी लागू है. इन क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन, हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. विभाग ने साफ कहा है कि मौसम बदलने के दौरान खुले स्थानों पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है. खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में रुकने से बचने की सलाह दी गई है. लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है.

तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी जैसी स्थिति भी बन सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर शाम और रात के समय. झुंझुनूं जिले में मौसम फिलहाल पूरी तरह स्थिर नहीं है. शाम के बाद गरज-चमक, हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें और सतर्क रहें.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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