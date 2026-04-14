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एसी-कूलर के मौसम में फिर से बरसेंगे बदरा, झुंझुनूं में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी!

Jhunjhunu Weather Update: 14 अप्रैल 2026 की शाम झुंझुनूं में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है. 7 बजे के बाद हल्के बादल, गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी और बिजली गिरने की आशंका है. 20–30 किमी/घंटा तेज हवाएं चल सकती हैं. आसपास के जिलों में भी मौसम अस्थिर रहेगा, सावधानी जरूरी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 14, 2026, 07:51 PM|Updated: Apr 14, 2026, 07:51 PM
एसी-कूलर के मौसम में फिर से बरसेंगे बदरा, झुंझुनूं में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunujhunu Weather: 14 अप्रैल 2026 की शाम के बाद राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) के अनुसार जिले में येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक शाम करीब 7 बजे के बाद झुंझुनूं और आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाने और मौसम अस्थिर रहने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर मेघगर्जन यानी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. विभाग ने बताया है कि मौसम बदलने के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. इससे खुले इलाकों में अस्थायी परेशानी हो सकती है.

IMD की इस चेतावनी में झुंझुनूं के अलावा सीकर, बीकानेर, अलवर और आसपास के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है. हालांकि किसी भी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट की स्थिति फिलहाल इस Nowcast चेतावनी में नहीं बताई गई है, लेकिन मौसम की बदलती स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. अचानक मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान लोग पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और खुले स्थानों में भी सावधानी बरतें. तेज हवा और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहना ही बेहतर होगा. झुंझुनूं में मौसम का यह बदलाव शाम के बाद ज्यादा असर दिखा सकता है. ऐसे में स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरत न हो तो अनावश्यक यात्रा से बचें.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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