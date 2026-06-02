/Rajasthan News: झुंझुनूं WhatsApp ग्रुप विवाद, दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल, SC-ST केस दर्ज

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के मलसीसर क्षेत्र से सोशल मीडिया पर जातीय सौहार्द बिगाड़ने का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक स्थानीय व्हाट्सऐप ग्रुप में दलित समाज को लेकर की गई कथित अभद्र, आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है. इस घटना से आक्रोशित अनुसूचित जाति और जनजाति (SC-ST) संघर्ष समिति के पदाधिकारी न्याय की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक (SP) के पास पहुंचे हैं. समिति ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है.

मेरा गांव मेरा गौरव बासड़ी' ग्रुप में गाली-गलौज का आरोप

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है. घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष प्रो. जयलाल सिंह ने बताया.'मेरा गांव मेरा गौरव बासड़ी' नाम से संचालित एक सामाजिक व्हाट्सऐप ग्रुप में 30 मई को गांव के ही एक रसूखदार व्यक्ति ने अनुसूचित जाति समाज को निशाना बनाते हुए बेहद अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.ग्रुप में दलित समाज को लेकर की गई गाली-गलौज और तीखी टिप्पणियों के बाद समाज में गहरा रोष फैल गया. मामले को पुख्ता करने के लिए संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक को इस विवादित चैट के स्क्रीनशॉट और कुछ संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं.

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विदेश में बैठा है आरोपी

इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से 31 मई को मलसीसर थाने में नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जा चुकी है. पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और स्थानीय इनपुट के आधार पर यह बात सामने आई है कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान में भारत से बाहर यानी विदेश में रह रहा है. समिति के अध्यक्ष प्रो. जयलाल सिंह ने पुलिस से दोटूक शब्दों में कहा कि आरोपी भले ही इस समय सात समंदर पार विदेश में बैठा हो, लेकिन भारतीय कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वह बच नहीं सकता. समिति ने मांग उठाई है कि पुलिस प्रशासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया अपनाकर आरोपी को जहां भी है, वहां से गिरफ्तार करे और भारत लाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए.

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

प्रो. जयलाल सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी समाज या जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक और घटिया टिप्पणियां आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को पूरी तरह बिगाड़ने का काम करती हैं. समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है.

दूसरी तरफ, झुंझुनूं पुलिस प्रशासन ने व्हाट्सऐप ग्रुप की चैट और उपलब्ध कराए गए अन्य तकनीकी साक्ष्यों को कब्जे में लेकर आईटी एक्ट (IT Act) और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

