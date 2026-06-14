/Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

Khetri Congress Meeting: देशभर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य और लगातार मिल रही चुनावी चुनौतियों के बीच कांग्रेस अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. झुंझुनूं जिले के खेतड़ी में आयोजित कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां अपनी चिंताएं जाहिर कीं, वहीं संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और बेहद सतर्क रहने का आह्वान किया. नेताओं ने साफ लहजे में कहा कि राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह 'राजनीतिक खराबा' करने की कोशिशें की जा सकती हैं.

'वोट के बाद अब जनप्रतिनिधि चुरा रही बीजेपी' -चिरंजीव राव

सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी एवं एआईसीसी (AICC) सचिव चिरंजीव राव ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर बेहद तीखे और सीधे हमले बोले. उन्होंने कहा-'पहले भाजपा पर सिर्फ वोट चोरी करने के आरोप लगते थे, लेकिन अब इनका तरीका बदल चुका है. अब तो सीधे जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही चुराया जा रहा है. राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद-फरोख्त हो या बंगाल में सांसदों को तोड़ना, बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंट रही है.' राव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस तरह के माहौल में हमें आने वाले समय में पहले से कहीं अधिक संगठित और सतर्क रहने की जरूरत है.

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राजस्थान में भी बीजेपी कर सकती है 'खराबा' -रीटा चौधरी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष और मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए देश के कई राज्यों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से जोड़-तोड़ की राजनीति कर चुनी हुई सरकारों और पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है, वैसा ही 'खराबा' वह राजस्थान में भी करने की फिराक में है.

रीटा चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज जो जुनून और एकजुटता दिख रही है, उसे आगामी चुनावों तक बरकरार रखना होगा. उन्होंने मंच पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की ओर इशारा करते हुए एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी दिया. उन्होंने कहा, 'यदि खेतड़ी क्षेत्र से कांग्रेस जीतती है, तो हमारा विधायक आगे चलकर क्या बनेगा, यह आप सभी को अच्छी तरह पता है.' उनके इस बयान के बाद पाण्डाल तालियों से गूंज उठा.

मनीषा गुर्जर की गैर-मौजूदगी और बैनर से गायब फोटो रही चर्चा में

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान खेतड़ी की निवर्तमान प्रधान और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनीषा गुर्जर की अनुपस्थिति सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही. कार्यक्रम के मुख्य पोस्टरों और बैनरों से भी उनकी तस्वीर नदारद थी, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर गुटबाजी की अटकलें तेज हो गईं. हालांकि, सह प्रभारी चिरंजीव राव ने गुटबाजी के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मनीषा गुर्जर किसी अन्य जरूरी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण यहां नहीं आ सकीं. यह केवल संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का एक नियमित कार्यक्रम था.

दिग्गज नेताओं ने भरा जोश

इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने भी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने संगठन के पेंच कसने, आंतरिक मतभेदों को भुलाकर एक जाजम पर आने और आगामी चुनावी मोर्चे के लिए अभी से गांवों में सक्रिय होने की अपील की.