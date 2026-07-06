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बिजली आते ही घर में उठीं आग की लपटें! हाई वोल्टेज से LED टीवी धू-धू कर जला

Rajasthan News: झुंझुनूं के नवलगढ़ में हाई वोल्टेज से एक घर की एलईडी टीवी में आग लग गई. समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया. आसपास के 15-20 घरों में टीवी, कूलर और पंखे समेत कई बिजली उपकरण भी खराब हो गए. बिजली निगम ने सर्वे कर नुकसान का आकलन करने की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jul 06, 2026, 09:09 PM|Updated: Jul 06, 2026, 09:09 PM
बिजली आते ही घर में उठीं आग की लपटें! हाई वोल्टेज से LED टीवी धू-धू कर जला
Image Credit: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ शहर में एलईडी टीवी में आग लगी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ शहर के बिरोल रोड स्थित अंबेडकर पार्क के समीप बिजली लाइन में फॉल्ट के बाद आए हाई वोल्टेज ने कई परिवारों को परेशानी में डाल दिया. तेज वोल्टेज के कारण एक घर में एलईडी टीवी में अचानक जोरदार फाल्ट हुआ और देखते ही देखते उसमें आग लग गई. कुछ ही क्षणों में टीवी से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. जिससे पूरे घर में अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया. परिवार के सदस्य घबराकर बाहर निकल आए.

अगर समय पर काबू नहीं पाया जाता तो कमरा चपेट में आ सकता था
बाद में साहस दिखाते हुए उन्होंने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पाया. जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना सत्यनारायण सबल के घर की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें कुछ देर तक उठती रहीं और यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरा कमरा चपेट में आ सकता था. घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और काफी देर तक क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा.

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क्या बोले स्थानीय लोग?
स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल होते ही अचानक हाई वोल्टेज आने से केवल एक घर ही नहीं, बल्कि आसपास के करीब 15 से 20 मकानों में एलईडी टीवी, कूलर, पंखे सहित कई घरेलू विद्युत उपकरण खराब हो गए. लोगों का कहना है कि इस घटना से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है. जानकारी के अनुसार, घटना से पहले बिजली निगम की एफआरटी टीम क्षेत्र में लाइन पर फॉल्ट दुरुस्त करने का कार्य कर रही थी. कार्य पूरा होने के बाद जैसे ही बिजली सप्लाई शुरू हुई, अचानक वोल्टेज बढ़ने से यह हादसा हो गया.

क्या बोले बिजली निगम की सिटी जेईएन पूजा चौधरी?
बिजली निगम की सिटी जेईएन पूजा चौधरी ने बताया कि मौके का सर्वे कराया जाएगा. प्रभावित उपभोक्ताओं के नुकसान का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि बिरोल रोड से नियमित रूप से बसों का आवागमन होता है. कई बार बसों की छत पर अधिक ऊंचाई तक सामान होने से वह बिजली लाइनों के संपर्क में आ जाता है, जिससे लाइन में फॉल्ट की घटनाएं होती रहती हैं. लोगों ने मांग की है कि बिजली लाइनों की ऊंचाई बढ़ाकर स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में हाई वोल्टेज जैसी घटनाओं से लोगों की जान-माल को खतरा न हो.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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