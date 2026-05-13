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झुंझुनूं में आसमान से बरपा कहर! FM रेडियो सेंटर पर गिरी बिजली, VIDEO वायरल

Rajasthan News: झुंझुनूं के हाउसिंग बोर्ड स्थित एफएम रेडियो सेंटर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसमीटर, यूपीएस, कंप्यूटर समेत कई उपकरण जल गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई, फिलहाल रेडियो प्रसारण बंद है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: May 13, 2026, 09:36 PM|Updated: May 13, 2026, 09:36 PM
झुंझुनूं में आसमान से बरपा कहर! FM रेडियो सेंटर पर गिरी बिजली, VIDEO वायरल
Image Credit: Jhunjhunu Lightning Strike

Jhunjhunu News: झुंझुनूं से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है. शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में स्थित एक एफएम रेडियो सेंटर पर आकाशीय बिजली गिरने से वहां भारी नुकसान हो गया. बिजली गिरने के बाद रेडियो सेंटर का प्रसारण पूरी तरह बंद हो गया है. घटना में ट्रांसमीटर समेत कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए. अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है.

बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी. उसी समय रेडियो सेंटर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बिजली गिरते ही इलाके की बिजली सप्लाई पर असर पड़ा और रेडियो सेंटर के अंदर लगे उपकरणों में तेज चिंगारियां निकलने लगीं. कुछ ही सेकंड में कई तकनीकी उपकरण जल गए.

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वहीं सेंटर के बाहर लगे एक अन्य सीसीटीवी कैमरे में भी आकाशीय बिजली गिरने का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बिजली तेज आवाज के साथ जमीन की तरफ गिरती है. हालांकि रेडियो सेंटर में सही तरीके से अर्थिंग होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और बिजली ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बजाय जमीन में समा गई. इसके बावजूद तकनीकी उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है.

इस दौरान पास में टहल रही दो गायें भी तेज धमाके से घबरा गईं. सीसीटीवी फुटेज में दोनों गायें डरकर तेजी से भागती नजर आ रही हैं. आसपास मौजूद लोगों में भी कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक लोगों ने इसे महसूस किया.

रेडियो सेंटर के डायरेक्टर राजन चौधरी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से स्टेशन के कई जरूरी उपकरण पूरी तरह खराब हो गए हैं. इनमें यूपीएस, ट्रांसमीटर, कंसोल, केबल, कंप्यूटर और दूसरे तकनीकी उपकरण शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उपकरण जल जाने के कारण फिलहाल रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया है.

राजन चौधरी के अनुसार तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया और खराब हुए उपकरणों की जांच शुरू कर दी गई है. टीम मरम्मत और रखरखाव के काम में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द रेडियो स्टेशन को दोबारा शुरू किया जा सके. हालांकि नुकसान कितना हुआ है, इसका पूरा आंकलन अभी किया जा रहा है.

इधर, घटना के बाद लोगों में आकाशीय बिजली को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और बिजली उपकरणों के आसपास विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि सही अर्थिंग व्यवस्था बड़े हादसों को टालने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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