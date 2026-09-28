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CHC में दो डॉक्टरों में घमासान! वरिष्ठ डॉक्टर बोले- 'पूरा एक बोतल पीकर आया हूं'

Rajasthan News: झुंझुनूं के मंड्रेला CHC में दो चिकित्सा अधिकारियों के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल है. प्रभारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक नूनिया से कथित अभद्रता और अनुशासनहीनता पर 2 दिन में लिखित जवाब मांगा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 28, 2026, 10:53 PM IST | Updated:Sep 28, 2026, 10:53 PM IST
CHC में दो डॉक्टरों में घमासान! वरिष्ठ डॉक्टर बोले- 'पूरा एक बोतल पीकर आया हूं'
Image Credit: झुंझुनूं के मंड्रेला CHC में दो चिकित्सा अधिकारियों के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल है.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के मंड्रेला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में चिकित्सा अधिकारियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार नूनियां के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने डॉ. अशोक कुमार नूनियां को कार्यालय आदेश जारी कर ड्यूटी के दौरान कथित अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता को लेकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. उन्हें पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

वायरल वीडियो में तीखी बहस
वायरल वीडियो में दोनों चिकित्सकों के बीच तीखी बातचीत होती सुनाई दे रही है. इसी दौरान डॉ. प्रदीप शर्मा, डॉ. नूनिया की मानसिक स्थिति और नशे में होने को लेकर सवाल करते हैं. इसके जवाब में वीडियो में डॉ. अशोक नूनिया की आवाज में कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई देता है- “मैं तो पूरा एक बोतल पी के आया हूं, और बोलो!”

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10 साल सीनियर होने की बात
वीडियो में डॉ. अशोक नूनिया खुद को डॉ. प्रदीप शर्मा से करीब 10 साल सीनियर बताते हुए सम्मान करने की बात कहते सुनाई देते हैं. वहीं डॉ. शर्मा की ओर से काम करने और ड्यूटी निभाने को लेकर सवाल किए जाते हैं. दोनों के बीच बातचीत के दौरान “10 साल सीनियर हूं तेरे से” जैसे शब्द भी सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की ओर से डॉ. नूनिया की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया जाता है.

डॉ. नूनिया से मांगा लिखित स्पष्टीकरण
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा द्वारा जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि डॉ. अशोक कुमार नूनिया प्रभारी कक्ष में आए और उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार एवं अनुशासनहीनता की. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उस समय उनके व्यवहार एवं गतिविधियों से प्रथम दृष्टया शराब के नशे में होने की आशंका प्रतीत हुई.

वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य बताया
डॉ. शर्मा के अनुसार घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. उन्हें पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

CHC में दो ही चिकित्सक
बताया जा रहा है कि मंड्रेला CHC में वर्तमान में दो ही चिकित्सक हैं-प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक नूनिया. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद की स्थिति बताई जा रही है. CHC के प्रभारी पद को लेकर भी दोनों के बीच खींचतान की चर्चा रही है.

पहले भी विवाद की बात
डॉ. प्रदीप शर्मा का आरोप है कि डॉ. नूनिया को कई बार समझाने के बावजूद कथित तौर पर ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं. अब लिखित स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद मामला विभागीय कार्रवाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. फिलहाल वायरल वीडियो में कही गई बातों और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले में संबंधित विभाग की जांच और डॉ. अशोक कुमार नूनिया का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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