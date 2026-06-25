/जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के राजकीय बीडीके जिला अस्पताल के पालना गृह में मंगलवार रात मिली नवजात बच्ची की हालत में अब लगातार सुधार हो रहा है. बच्ची का इलाज अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है. इस बीच बच्ची की जानकारी सामने आने के बाद उसे गोद लेने की इच्छा रखने वाले लोग भी अस्पताल पहुंचने लगे हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोद लेने से जुड़ा पूरा निर्णय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा.

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बच्ची की हालत में लगातार हो रहा सुधार

अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र भाम्बू ने बताया कि नवजात बच्ची के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. बच्ची को अस्पताल के मदर मिल्क बैंक से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है. उपचार का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और उसकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. डॉक्टरों की टीम हर जरूरी मेडिकल जांच और देखभाल कर रही है.

क्या बोले डॉ. जितेंद्र भांबू, पीएमओ, राजकीय बीडीके जिला अस्पताल, झुंझुनूं

डॉ. भाम्बू ने बताया कि जब बच्ची पालना गृह में मिली थी, तब उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. उसका वजन करीब 1850 ग्राम था और उसकी हालत काफी नाजुक थी. चिकित्सकीय जांच के आधार पर माना गया कि बच्ची का जन्म करीब 24 से 48 घंटे पहले हुआ था. शुरुआती उपचार के बाद उसकी स्थिति को स्थिर करने का प्रयास किया गया.

अस्पताल या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में हुई थी डिलीवरी

चिकित्सकों का मानना है कि बच्ची की डिलीवरी किसी अस्पताल या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में कराई गई होगी. जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि जन्म के बाद उसकी प्राथमिक देखभाल की गई थी. फिलहाल डॉक्टर उसकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार दे रहे हैं.

गोद लेने की इच्छा लेकर पहुंच रहे लोग

बच्ची के पालना गृह में मिलने की खबर फैलने के बाद कई लोग उसे गोद लेने की इच्छा जताते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों की भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन अस्पताल की भूमिका केवल बच्ची के इलाज और देखभाल तक सीमित है.

सीडब्ल्यूसी और कारा के नियमों से होगी आगे की प्रक्रिया

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि बच्ची के भविष्य से जुड़ा फैसला बाल कल्याण समिति झुंझुनूं द्वारा लिया जाएगा. यदि बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वह केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उसकी सेहत में लगातार सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है.