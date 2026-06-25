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जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Rajasthan News: झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल के पालना गृह में मिली नवजात बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है. पीआईसीयू में उसका इलाज जारी है. बच्ची को गोद लेने के लिए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन फैसला सीडब्ल्यूसी और कारा की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 25, 2026, 04:06 PM|Updated: Jun 25, 2026, 04:06 PM
जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग
Image Credit: Jhunjhunu Infant Girl ChildSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के राजकीय बीडीके जिला अस्पताल के पालना गृह में मंगलवार रात मिली नवजात बच्ची की हालत में अब लगातार सुधार हो रहा है. बच्ची का इलाज अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है. इस बीच बच्ची की जानकारी सामने आने के बाद उसे गोद लेने की इच्छा रखने वाले लोग भी अस्पताल पहुंचने लगे हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोद लेने से जुड़ा पूरा निर्णय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा.

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बच्ची की हालत में लगातार हो रहा सुधार
अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र भाम्बू ने बताया कि नवजात बच्ची के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. बच्ची को अस्पताल के मदर मिल्क बैंक से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है. उपचार का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और उसकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. डॉक्टरों की टीम हर जरूरी मेडिकल जांच और देखभाल कर रही है.

क्या बोले डॉ. जितेंद्र भांबू, पीएमओ, राजकीय बीडीके जिला अस्पताल, झुंझुनूं
डॉ. भाम्बू ने बताया कि जब बच्ची पालना गृह में मिली थी, तब उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. उसका वजन करीब 1850 ग्राम था और उसकी हालत काफी नाजुक थी. चिकित्सकीय जांच के आधार पर माना गया कि बच्ची का जन्म करीब 24 से 48 घंटे पहले हुआ था. शुरुआती उपचार के बाद उसकी स्थिति को स्थिर करने का प्रयास किया गया.

अस्पताल या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में हुई थी डिलीवरी
चिकित्सकों का मानना है कि बच्ची की डिलीवरी किसी अस्पताल या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में कराई गई होगी. जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि जन्म के बाद उसकी प्राथमिक देखभाल की गई थी. फिलहाल डॉक्टर उसकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार दे रहे हैं.

गोद लेने की इच्छा लेकर पहुंच रहे लोग
बच्ची के पालना गृह में मिलने की खबर फैलने के बाद कई लोग उसे गोद लेने की इच्छा जताते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों की भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन अस्पताल की भूमिका केवल बच्ची के इलाज और देखभाल तक सीमित है.

सीडब्ल्यूसी और कारा के नियमों से होगी आगे की प्रक्रिया
अस्पताल प्रशासन ने बताया कि बच्ची के भविष्य से जुड़ा फैसला बाल कल्याण समिति झुंझुनूं द्वारा लिया जाएगा. यदि बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वह केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उसकी सेहत में लगातार सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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