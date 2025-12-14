झुंझुनूं गैंगवार के बाद सीकर में पुलिस की फिल्मी स्टाइल कार्रवाई, दोनों गैंग के ठिकानों पर मारे छापे

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में शुक्रवार को हुई गैंगवार की घटना के बाद शनिवार को पुलिस ने सीकर में बड़े स्तर पर फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी गैंग से जुड़े लोगों के घरों पर एक साथ दबिश दी. इसी क्रम में पुलिस ने श्रवण भादवासी के घर पर भी छापा मारकर उसके परिजनों से पूछताछ की. इस कार्रवाई का नेतृत्व सीकर एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल कर रहे हैं.

टीम में कौन-कौन रहा शामिल

उनके साथ सीओ सिटी संदीप, इंस्पेक्टर सुनील जांगिड़, राजेश बुड़ानिया, बुद्धि प्रसाद, इंद्राज मरोड़िया सहित विभिन्न थानों की पुलिस टीमें और QRT टीम मौके पर मौजूद हैं. पुलिस ने दोनों गैंग से जुड़ी कई गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की हैं तथा गैंग सदस्यों और उनके परिवारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. गैंगवार के बाद दोनों ही गैंग से जुड़े अधिकांश लोग अपने ठिकाने छोड़कर फरार हो गए हैं. कई आरोपियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं, हालांकि पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस ने रेड को किया लाइव शूट

बता दें कि पुलिस ने रेड को ड्रोन और विडियो से लाइव शूट भी किया. जानकारी के अनुसार, इस हत्याकांड में सीकर के कई अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी के बीच पुरानी रंजिश थी. इसी के चलते श्रवण ने पिंटू, कृष्णकांत, राजेंद्र और नंदू फौजी को रविंद्र की हत्या की सुपारी दी थी. 12 दिसंबर को चारों बदमाश पिस्टल लेकर रविंद्र के घर पहुंचे, लेकिन वह बच गया. इस दौरान गोली लगने से सुनील की मौत हो गई, जबकि बाद में बदमाश कृष्णकांत का शव भी बरामद हुआ था. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

