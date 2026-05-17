Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

Rajasthan News: झुंझुनूं में पुलिस पीछा करते समय बड़ा हादसा हो गया. संदिग्ध थार का पीछा कर रही नवलगढ़ थाना पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई. हादसे में कांस्टेबल भींवाराम की मौत हो गई, जबकि सीआई अजय सिंह घायल हुए. ग्रामीणों की मदद से दो युवक हिरासत में लिए गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: May 17, 2026, 08:44 PM|Updated: May 17, 2026, 08:44 PM
नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत
Image Credit: Jhunjhunu Crime News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन हादसे और कांस्टेबल की मौत के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस संदिग्ध थार गाड़ी तक पहुंच गई है और उसमें सवार दो युवकों को ग्रामीणों की मदद से हिरासत में ले लिया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में बताए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध थार गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया था. लेकिन चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया. आरोपियों ने पहले दादिया थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी और तेज रफ्तार में भाग निकले. इसके बाद उन्होंने नवलगढ़ और गोठड़ा थाना क्षेत्र में लगी नाकाबंदियों को भी पार कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए पुजारी की ढाणी की तरफ कच्चे रास्तों में घुस गए. इस दौरान नवलगढ़ थाना अधिकारी अजय सिंह अपनी टीम के साथ लगातार थार का पीछा कर रहे थे. पीछा करते समय अचानक थार चालक ने यू-टर्न ले लिया, जिससे पीछे चल रही पुलिस गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.

हादसा इतना भीषण था कि पुलिस वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गाड़ी चला रहे कांस्टेबल भींवाराम गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं हादसे में थाना अधिकारी अजय सिंह भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इधर हादसे के बाद थार सवार दोनों युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुजारी की ढाणी के ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की मदद की और दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब के नशे में थे.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लगातार नाकाबंदी तोड़कर क्यों भाग रहे थे. मामले में दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है. जब्त की गई थार गाड़ी को गोठड़ा थाने में खड़ा करवाया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

ट्रेंडिंग न्यूज़

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

पुष्कर की पहाड़ियों में मिला नर कंकाल! खोपड़ी, हड्डियां और बाल मिलने से फैली सनसनी

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर की पॉश कॉलोनी में देर रात घूमता दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

Tags:
jhunjhunu news
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

Pratapgarh news
2

परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

rajasthan news
3

Rajasthan News: झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन, 3 हिस्ट्रीशीटरों के आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज

Jhalawar News
4

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

Rajasthan Road Accident
5

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

rajasthan news