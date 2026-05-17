/नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

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Rajasthan News: झुंझुनूं में पुलिस पीछा करते समय बड़ा हादसा हो गया. संदिग्ध थार का पीछा कर रही नवलगढ़ थाना पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई. हादसे में कांस्टेबल भींवाराम की मौत हो गई, जबकि सीआई अजय सिंह घायल हुए. ग्रामीणों की मदद से दो युवक हिरासत में लिए गए.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन हादसे और कांस्टेबल की मौत के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस संदिग्ध थार गाड़ी तक पहुंच गई है और उसमें सवार दो युवकों को ग्रामीणों की मदद से हिरासत में ले लिया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में बताए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है.
जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध थार गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया था. लेकिन चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया. आरोपियों ने पहले दादिया थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी और तेज रफ्तार में भाग निकले. इसके बाद उन्होंने नवलगढ़ और गोठड़ा थाना क्षेत्र में लगी नाकाबंदियों को भी पार कर दिया.
बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए पुजारी की ढाणी की तरफ कच्चे रास्तों में घुस गए. इस दौरान नवलगढ़ थाना अधिकारी अजय सिंह अपनी टीम के साथ लगातार थार का पीछा कर रहे थे. पीछा करते समय अचानक थार चालक ने यू-टर्न ले लिया, जिससे पीछे चल रही पुलिस गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.
हादसा इतना भीषण था कि पुलिस वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गाड़ी चला रहे कांस्टेबल भींवाराम गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं हादसे में थाना अधिकारी अजय सिंह भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इधर हादसे के बाद थार सवार दोनों युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुजारी की ढाणी के ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की मदद की और दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब के नशे में थे.
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लगातार नाकाबंदी तोड़कर क्यों भाग रहे थे. मामले में दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है. जब्त की गई थार गाड़ी को गोठड़ा थाने में खड़ा करवाया गया है.
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