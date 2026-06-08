/वोट बैंक की राजनीति या बेटियों का सम्मान? चिड़ावा ट्रायल रूम कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठे सवाल

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Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में ट्रायल रूम में मोबाइल से रिकॉर्डिंग के मामले को लेकर पिछले दो दिनों से लगातार विरोध-प्रदर्शन, धरने और रैलियों का दौर जारी है. विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्थानीय कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है.
सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस विधायक पितराम सिंह काला और कांग्रेस की निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है. आंदोलन से जुड़े कई लोगों का कहना है कि जब पूरा शहर इस मामले को लेकर आंदोलित है. तब जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं को भी अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए.
खासतौर पर महिला नेतृत्व की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं. वायरल संदेश में लिखा गया है कि शहर की प्रथम महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सुमित्रा सैनी कहीं भी विरोध-प्रदर्शन में दिखाई नहीं दीं.
संदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी चुप्पी आरोपी के प्रति समर्थन जैसी प्रतीत होती है तथा भविष्य में चुनाव के दौरान जनता से वोट मांगने के नैतिक अधिकार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. वायरल संदेश में यह भी कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर आवाज उठानी चाहिए. साथ ही एक समुदाय विशेष को खुश रखने के आरोप भी लगाए गए हैं. इन वायरल संदेशों को लेकर भी कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा या नहीं.
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