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वोट बैंक की राजनीति या बेटियों का सम्मान? चिड़ावा ट्रायल रूम कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठे सवाल

Rajasthan News: चिड़ावा ट्रायल रूम रिकॉर्डिंग मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की चुप्पी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर विधायक पितराम काला और पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी से सवाल पूछे जा रहे हैं. जिनमें प्रतिक्रिया नहीं देने को लेकर नाराजगी जताई जा रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 08, 2026, 04:35 PM|Updated: Jun 08, 2026, 04:35 PM
वोट बैंक की राजनीति या बेटियों का सम्मान? चिड़ावा ट्रायल रूम कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठे सवाल
Image Credit: Jhunjhunu News Chidawa Trial Room Incident

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में ट्रायल रूम में मोबाइल से रिकॉर्डिंग के मामले को लेकर पिछले दो दिनों से लगातार विरोध-प्रदर्शन, धरने और रैलियों का दौर जारी है. विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्थानीय कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है.

सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस विधायक पितराम सिंह काला और कांग्रेस की निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है. आंदोलन से जुड़े कई लोगों का कहना है कि जब पूरा शहर इस मामले को लेकर आंदोलित है. तब जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं को भी अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए.

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खासतौर पर महिला नेतृत्व की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं. वायरल संदेश में लिखा गया है कि शहर की प्रथम महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सुमित्रा सैनी कहीं भी विरोध-प्रदर्शन में दिखाई नहीं दीं.

संदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी चुप्पी आरोपी के प्रति समर्थन जैसी प्रतीत होती है तथा भविष्य में चुनाव के दौरान जनता से वोट मांगने के नैतिक अधिकार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. वायरल संदेश में यह भी कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर आवाज उठानी चाहिए. साथ ही एक समुदाय विशेष को खुश रखने के आरोप भी लगाए गए हैं. इन वायरल संदेशों को लेकर भी कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा या नहीं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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