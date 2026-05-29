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Jhunjhunu: राजोता पंचायत में कैटल शेड योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मजदूरी चुकाने को पीड़ित ने बेची बकरियां

Rajasthan News: झुंझुनूं की राजोता पंचायत में वर्ष 2023 से कैटल शेड निर्माण अधूरा पड़ा है. स्वीकृत राशि न मिलने से पीड़ित परिवार को मजदूरों का भुगतान करने के लिए बकरियां बेचनी पड़ीं और कर्ज लेना पड़ा. ग्रामीणों ने मामले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: May 29, 2026, 04:07 PM|Updated: May 29, 2026, 04:07 PM
Jhunjhunu: राजोता पंचायत में कैटल शेड योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मजदूरी चुकाने को पीड़ित ने बेची बकरियां
Image Credit: Rajasthan News

Rajota Panchayat Cattle Shed Scam: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के राजोता ग्राम पंचायत से सरकारी योजना में धांधली और प्रशासनिक लापरवाही का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां मनरेगा के तहत स्वीकृत होने वाली 'कैटल शेड' (पशु आश्रय) निर्माण योजना में कथित अनियमितता के चलते एक गरीब परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गया है. दो साल बीत जाने के बाद भी कैटल शेड का निर्माण अधूरा पड़ा है और स्वीकृत राशि न मिलने के कारण पीड़ित परिवार कर्ज के दलदल में डूब चुका है.

चार फीट दीवार बनाकर छोड़ा काम
जानकारी के अनुसार, राजोता पंचायत के लगरिया की ढाणी निवासी सुशीला देवी के नाम पर वर्ष 2023 में कैटल शेड निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी.पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत प्रशासन ने मौके पर आकर नींव खुदवाई और निर्माण कार्य शुरू करवाया. लेकिन केवल चार फीट तक दीवारें खड़ी करने के बाद काम को अचानक बंद करवा दिया गया. तब से लेकर पिछले दो वर्षों से यह निर्माण अधूरा पड़ा है.निर्माण के दौरान काम कर रहे मिस्त्री और मजदूरों ने जब अपनी मजदूरी मांगी, तो पंचायत से बजट न मिलने पर पीड़ित परिवार को अपनी आजीविका का एकमात्र सहारा-अपनी बकरियां तक बेचनी पड़ गईं. इसके बावजूद जब मजदूरों का पूरा भुगतान नहीं हुआ, तो परिवार को बाजार से भारी ब्याज पर कर्ज उठाना पड़ा.

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₹1.5 लाख की स्वीकृत राशि में धांधली का आरोप
नियमों के मुताबिक, गरीब पशुपालकों को संबल देने के लिए कैटल शेड निर्माण हेतु करीब डेढ़ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पहले पशुपालन (बकरी पालन) के जरिए ही अपने घर का गुजर-बसर करते थे, लेकिन अब बकरियां बिकने और सिर पर कर्ज चढ़ जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

ग्रामीणों ने पंचायत स्तर के अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत कर गरीब परिवारों के हक की राशि में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द स्वीकृत राशि का भुगतान दिलवाने की पुरजोर मांग की है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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