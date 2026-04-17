/झुंझुनूं में कर्ज के दबाव में मौत का मामला गरमाया! चिड़ावा में बवाल, RLP प्रमुख की एंट्री से सियासत तेज

Rajasthan News: चिड़ावा में 31 लाख के कर्ज से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी. सुसाइड नोट में बैंक पर दबाव का आरोप. परिजन व ग्रामीण बैंक के बाहर धरने पर, FIR पर सहमति लेकिन अन्य मांगों पर गतिरोध जारी. RLP ने कार्रवाई की मांग की.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में कर्ज के दबाव से जुड़ा आत्महत्या का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. रामरख की ढाणी निवासी विनोद कुमार ने कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार पर एचडीएफसी बैंक का करीब 31 लाख रुपये का कर्ज था, जिसे लेकर वे काफी समय से मानसिक दबाव में थे. घटना के बाद मिले सुसाइड नोट में भी बैंक द्वारा दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. नाराज लोग चिड़ावा स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा के बाहर धरना देकर न्याय की मांग कर रहे हैं. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
इस बीच पुलिस-प्रशासन और धरनारत लोगों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई. वार्ता में एक अहम मांग पर सहमति बनी है, जिसके तहत पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी. हालांकि, अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया है. परिजनों ने इस घटना को लेकर गहरा दुख जताते हुए शव का पोस्टमॉर्टम कराने से भी इंकार कर दिया है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है.
मामले को लेकर शनिवार सुबह 10 बजे धरनास्थल पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में परिजन, ग्रामीण और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होकर आगे की रणनीति तय करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आंदोलन और तेज हो सकता है.
इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है. बेनीवाल ने कर्ज के कारण हो रही आत्महत्याओं पर चिंता जताते हुए सरकार से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
आरएलपी नेता दिनेश सहारण फौजी ने जानकारी दी कि पार्टी के कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल हैं. उन्होंने दोषी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई है. फिलहाल, पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.
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