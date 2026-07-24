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ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

Rajasthan News: झुंझुनूं के चर्चित चिड़ावा ट्रायल रूम वीडियो कांड में दूसरे आरोपी अजरूद्दीन को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है. एफएसएल जांच से पता लगाया जाएगा कि वीडियो आगे किस-किस को भेजे गए और क्या अन्य डिजिटल सबूत मौजूद हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 24, 2026, 03:45 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 03:45 PM IST
ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल
Image Credit: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के बहुचर्चित ट्रायल रूम वीडियो कांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपी को भी कोर्ट ने जेल भेजा.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के बहुचर्चित ट्रायल रूम वीडियो कांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपी को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है. मामले में मुख्य आरोपी शाहरूख शेख के ताऊ के बेटे अजरूद्दीन को गुरूवार शाम चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट चिड़ावा में अजरूद्दीन को पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा, यानि कि जेल भेज दिया.

दूसरे आरोपी का मोबाइल भी किया गया जब्त
एसीजेएम कोर्ट चिड़ावा के अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश किए जाने के बाद अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस ने अजरूद्दीन का मोबाइल भी जब्त कर लिया है. जिसकी एफएसएल जांच करवाई जा सकती है. वहीं, पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी शाहरूख ने खुलासा किया था कि वह ट्रायल रूम में महिलाओं के बनाए गए वीडियो अपने ताऊ के बेटे अजरूद्दीन के साथ देखता था और उसे व्हाट्सएप पर शेयर भी करता था.

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डिजिटव साक्ष्यों के आधार पर हुई अजरूद्दीन की गिरफ्तारी
जांच में सामने आया कि 6 जून को मामला उजागर होने से करीब एक महीने पहले मई माह में भी शाहरूख ने ट्रायल रूम में रिकॉर्ड किया गया एक महिला का वीडियो अजरूद्दीन को व्हाट्सएप पर भेजा था. यही वीडियो पुलिस जांच में सबसे अहम डिजिटल साक्ष्य बनकर सामने आया. जिसके आधार पर अजरूद्दीन की गिरफ्तारी हुई. अब पुलिस अजरूद्दीन के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराएगी. ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो केवल उसके पास ही था या उसे आगे किसी अन्य व्यक्ति को भी भेजा गया था. साथ ही डिलीट किए गए डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी.

6 जून के मामले पर पुलिस कर रही है जांच
गौरतलब है कि पिछले महीने छह जून की शाम को एक महिला ने अपने पति के साथ ट्रायल रूम में वीडियो बनाते हुए मुख्य आरोपी शाहरूख को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. इसके बाद से मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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