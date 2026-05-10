/Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

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Rajasthan news: सुलताना के चिड़ावा रोड पर गैस एजेंसी के पास दो बाइकों की टक्कर में 4 युवक घायल हो गए. हादसे का लाइव CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइकें आपस में टकराती दिख रही हैं. पुलिस ने मौका-मुआयना कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.
Jhunjhunu Road Accident: झुंझुनूं जिले के सुलताना कस्बे में चिड़ावा रोड पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गैस एजेंसी के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है.
अचानक सामने आई बाइक और हो गई भिड़ंत
जानकारी के अनुसार, देवरोड़ निवासी अनिल कुमार अपनी बाइक पर चिड़ावा से सुलताना की ओर आ रहे थे. उसी समय एक अन्य बाइक, जिस पर संदीप, जयसिंह और राजेश सवार थे, चिड़ावा की तरफ से ही सुलताना की ओर आ रही थी. बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि चिड़ावा की तरफ से आ रही एक बाइक जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है या अचानक सड़क के बीच आती है, दूसरी बाइक उससे सीधे जा टकराती है. टक्कर इतनी तेज थी कि चारों युवक सड़क पर दूर जाकर गिरे.हादसे में अनिल कुमार (देवरोड़) और केड-भाटीवाड़ निवासी संदीप, जयसिंह व राजेश घायल हुए हैं.
ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस जांच में जुटी
हादसे के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को सुलताना के राजकीय अस्पताल व जोड़िया रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया.सूचना मिलते ही सुलताना थाने से हेड कांस्टेबल भीमकोर और कांस्टेबल प्रकाश मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल चारों घायलों का उपचार जारी है.
Report- Sandeep Kedia
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