Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

Rajasthan news: सुलताना के चिड़ावा रोड पर गैस एजेंसी के पास दो बाइकों की टक्कर में 4 युवक घायल हो गए. हादसे का लाइव CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइकें आपस में टकराती दिख रही हैं. पुलिस ने मौका-मुआयना कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 10, 2026, 12:45 PM|Updated: May 10, 2026, 12:45 PM
Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने
Image Credit: Jhunjhunu Road Accident

Jhunjhunu Road Accident: झुंझुनूं जिले के सुलताना कस्बे में चिड़ावा रोड पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गैस एजेंसी के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है.

अचानक सामने आई बाइक और हो गई भिड़ंत
जानकारी के अनुसार, देवरोड़ निवासी अनिल कुमार अपनी बाइक पर चिड़ावा से सुलताना की ओर आ रहे थे. उसी समय एक अन्य बाइक, जिस पर संदीप, जयसिंह और राजेश सवार थे, चिड़ावा की तरफ से ही सुलताना की ओर आ रही थी. बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि चिड़ावा की तरफ से आ रही एक बाइक जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है या अचानक सड़क के बीच आती है, दूसरी बाइक उससे सीधे जा टकराती है. टक्कर इतनी तेज थी कि चारों युवक सड़क पर दूर जाकर गिरे.हादसे में अनिल कुमार (देवरोड़) और केड-भाटीवाड़ निवासी संदीप, जयसिंह व राजेश घायल हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस जांच में जुटी
हादसे के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को सुलताना के राजकीय अस्पताल व जोड़िया रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया.सूचना मिलते ही सुलताना थाने से हेड कांस्टेबल भीमकोर और कांस्टेबल प्रकाश मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल चारों घायलों का उपचार जारी है.

Report- Sandeep Kedia

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: गनाहेड़ा में ग्राम रथ का भव्य स्वागत, मदन राठौड़-रावत ने सुनी समस्याएं

ट्रेंडिंग न्यूज़

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

Rajasthan News: अतिक्रमण पर गरजा नगर परिषद का पीला पंजा, कार्रवाई के बीच पक्षपात के आरोपों ने पकड़ा तूल

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

खाटूश्यामजी जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब एक ही जगह मिलेंगी सभी बसें, जानें कैसे

Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: सिर्फ 5 मिनट… और टूट गया साल भर का सपना! हाथ जोड़ती रही छात्रा, गेट नहीं खुला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

गर्मियों में दोपहर के खाने में शामिल करें ये 2 चीजें, पेट की जलन को होगी खत्म!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

राजस्थान भजनलाल सरकार में फेरबदल की उलटी गिनती शुरू, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती नदी का नाम?

खिलौनों से खेलने की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड! बीकानेर की 'वंडर गर्ल' महान्या ने कर दिखाया बड़ा कमाल

Tags:
Jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: फिल्मी स्टाइल में जैसलमेर पुलिस का बड़ा एक्शन, MDMA-अफीम के दूध के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News: फिल्मी स्टाइल में जैसलमेर पुलिस का बड़ा एक्शन, MDMA-अफीम के दूध के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Jaisalmer News
2

Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan crime
3

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

do you know
4

राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 1874 नए थानेदार! SI भर्ती 2021 और 2025 को लेकर RPSC का बड़ा अपडेट

ajmer news
5

जैसलमेर में हैवानियत की हदें पार, गौ माता पर धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हालत में घर लौटी गाय

Jaisalmer News