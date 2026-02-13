13 साल बड़े दूल्हे की शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने की सुसाइड, गांव में मचा हड़कंप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के स्वामी सेही गांव में 10 फरवरी की रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया. विवाह के महज दो दिन बाद, 22 साल की नीलू चौहान का शव कमरे में पंखे से लटका मिला. घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. घर में इस समय पति, परिजन और शादी में आए रिश्तेदार मौजूद थे.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मॉर्च्युरी में रखवाया. थानाधिकारी दौलत राम ने बताया कि संवेदनशीलता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यूपी के कुशीनगर की रहने वाली थी मृतका

नीलू चौहान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्राम रजही टोला गौनर की रहने वाली थी. उसकी शादी 9 फरवरी 2026 को गोरखपुर में धर्मेंद्र बुडानिया के साथ हुई थी. शादी के बाद नीलू ससुराल बुडानिया का बास आकर रह रही थी. घर में शादी के बाद के सामाजिक कार्यक्रम चल रहे थे और दूल्हे के रिश्तेदार भी गांव में मौजूद थे.

पति धर्मेंद्र बुडानिया (35 साल) बताते हैं कि घटना के समय घर में परिजन मौजूद थे. वह खुद कुछ समय के लिए अपने चाचा के घर गए थे. पत्नी नीलू ने शाम को कहा कि वह कपड़े बदलने जा रही है, इसके बाद वह कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली. कुछ समय बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

परिवार ने खिड़की से देखा तो नीलू पंखे से लटकी हुई मिली. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि नीलू को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी और परिवार को किसी पर कोई शक नहीं है.

पुलिस ने कमरे और आसपास का क्षेत्र जांचा, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. थानाधिकारी दौलत राम ने कहा कि शादी को केवल दो दिन हुए थे, इसलिए मामले को संदिग्ध मानते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया.

पीहर पक्ष को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच अभी जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-