/Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में शनिवार देर रात एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अपने काम से घर लौट रहे एक युवक पर अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने पीछे से भारी पत्थर से सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले में युवक का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक दौड़ाकर मौके से फरार हो गया. घायल को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घर से महज 100 मीटर पहले हुआ अचानक हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय पीड़ित विक्रम सिंह यादव पुत्र सुरेश कुमार (मूल निवासी लोटिया गांव) वर्तमान में सूरजगढ़ कस्बे में रह रहा है. वह पिछले कुछ दिनों से स्थानीय मंडी में ड्राइवरी का काम कर रहा है. बता दें कि शनिवार देर शाम विक्रम सिंह अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से बुहाना चौराहे तक पहुंचे थे. वहां से वे पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे.घर से मात्र 100 मीटर पहले, घात लगाए बैठे एक युवक ने पीछे से आकर अचानक उनके सिर पर पत्थर दे मारा. चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़कर आए, हमलावर फरार हो चुका था. लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल विक्रम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

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2 महीने पहले ही जयपुर से आया था पीड़ित

इस अचानक हुए जानलेवा हमले से घायल विक्रम सिंह खुद भी गहरे सदमे और अचरज में हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी या पुराना विवाद नहीं चल रहा है. वे इससे पहले जयपुर के एक प्लांट में नौकरी करते थे और महज दो महीने पहले ही सूरजगढ़ रहने आए हैं.

लिखित रिपोर्ट दी, पुलिस खंगाल रही है CCTV

वारदात के बाद पीड़ित विक्रम सिंह की ओर से लोटिया गांव के ही एक संदिग्ध युवक के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में लिखित शिकायत दी गई है. हालांकि, पुलिस अभी हमले के पुख्ता कारणों को तलाशने में जुटी है. थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि हमलावर की बाइक और उसकी पहचान को स्पष्ट कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके.