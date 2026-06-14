Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा

Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा

Rajasthan News: झुंझुनूं के सूरजगढ़ में घर लौट रहे मंडी ड्राइवर विक्रम सिंह यादव पर अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया. पीड़ित ने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया है, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावर की तलाश कर रही है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 14, 2026, 12:02 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:02 PM
Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा
Image Credit: Rajasthan News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में शनिवार देर रात एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अपने काम से घर लौट रहे एक युवक पर अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने पीछे से भारी पत्थर से सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले में युवक का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक दौड़ाकर मौके से फरार हो गया. घायल को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घर से महज 100 मीटर पहले हुआ अचानक हमला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय पीड़ित विक्रम सिंह यादव पुत्र सुरेश कुमार (मूल निवासी लोटिया गांव) वर्तमान में सूरजगढ़ कस्बे में रह रहा है. वह पिछले कुछ दिनों से स्थानीय मंडी में ड्राइवरी का काम कर रहा है. बता दें कि शनिवार देर शाम विक्रम सिंह अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से बुहाना चौराहे तक पहुंचे थे. वहां से वे पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे.घर से मात्र 100 मीटर पहले, घात लगाए बैठे एक युवक ने पीछे से आकर अचानक उनके सिर पर पत्थर दे मारा. चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़कर आए, हमलावर फरार हो चुका था. लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल विक्रम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

2 महीने पहले ही जयपुर से आया था पीड़ित
इस अचानक हुए जानलेवा हमले से घायल विक्रम सिंह खुद भी गहरे सदमे और अचरज में हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी या पुराना विवाद नहीं चल रहा है. वे इससे पहले जयपुर के एक प्लांट में नौकरी करते थे और महज दो महीने पहले ही सूरजगढ़ रहने आए हैं.

लिखित रिपोर्ट दी, पुलिस खंगाल रही है CCTV
वारदात के बाद पीड़ित विक्रम सिंह की ओर से लोटिया गांव के ही एक संदिग्ध युवक के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में लिखित शिकायत दी गई है. हालांकि, पुलिस अभी हमले के पुख्ता कारणों को तलाशने में जुटी है. थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि हमलावर की बाइक और उसकी पहचान को स्पष्ट कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: आमेर महल में सुरक्षाकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला पर्यटक को सुरक्षित लौटाया नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी के कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

TAGS:
Jhunjhunu News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा
Jhunjhunu News
2
Rajasthan News
3
ind vs pak
4
Rajasthan crime
5
Jaipur news