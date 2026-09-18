/झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा! ट्रक-कार की टक्कर में 2 की मौत, 4 घायल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के सूरजगढ़ में रघुनाथपुरा टोल के पास ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के फाटक तोड़कर घायलों को बाहर निकालना पड़ा. मौके पर पहुंची जीवन ज्योति रक्षा समिति की टीम ने घायलों को बाहर निकालकर सूरजगढ़ सीएचसी पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनूं रेफर किया गया है.

हादसे में दो लोगों की मौत

हादसे में मृतकों की पहचान शर्मिला पत्नी अभिषेक, निवासी चूरू और महेंद्र शर्मा, निवासी गुढ़ा के रूप में हुई है. शर्मिला ज्योग्राफी की फर्स्ट ग्रेड टीचर थीं और चूरू के जसरासर में कार्यरत थीं. उनके पति अभिषेक सहारण सीकर एसपी कार्यालय में कांस्टेबल बताए गए हैं.

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चार लोग घायल, एक झुंझुनूं रेफर

हादसे में शीशराम जाट निवासी सीथल, हरिराम जाट निवासी सीथल और आलोक शर्मा निवासी सीकर घायल हुए हैं. इनका सूरजगढ़ में इलाज चल रहा है. वहीं गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश सीथल को प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनूं रेफर किया गया है.

दिल्ली से लौट रहे थे कार सवार

बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग दिल्ली स्थित एक आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने गए थे. वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक ये लोग करीब महीने में एक बार गुरुजी से मिलने दिल्ली जाते थे.

ब्रेकर के पास हुआ हादसा

एसआई कानाराम के अनुसार कार लोहारू की तरफ से झुंझुनूं की ओर आ रही थी. रघुनाथपुरा टोल के पास ब्रेकर के नजदीक पीछे से आ रहे ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए.

पुलिस ने परिजनों को दी सूचना

हादसे की जानकारी मिलते ही सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्यों ने घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. सीएचसी में डॉक्टरों ने एक महिला और एक पुरुष को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. हादसा किस वजह से हुआ और ट्रक-कार की भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस मौके से जुड़े तथ्यों और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.