Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

Rajasthan News: झुंझुनूं की 40 साल पुरानी इंदिरा नगर आवासीय योजना वक्फ बोर्ड अधिकरण के आदेश के बाद विवादों में आ गई है. हालांकि बेदखली का कोई आदेश नहीं है, लेकिन सैकड़ों परिवारों में डर का माहौल है. लोगों ने नगर परिषद से हाईकोर्ट में अपील कर उनके अधिकार सुरक्षित करने की मांग की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 29, 2026, 04:00 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:00 PM
40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?
Image Credit: झुंझुनूं में वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: वक्फ बोर्ड अधिकरण के आदेश के बाद झुंझुनूं शहर की करीब 40 वर्ष पुरानी इंदिरा नगर आवासीय योजना के सैंकड़ों परिवारों में अपने आशियाने को लेकर चिंता गहरा गई है. हालांकि अधिकरण के आदेश में कहीं भी मौजूदा निवासियों को बेदखल करने का उल्लेख नहीं है. लेकिन फैसले के बाद लोगों में भविष्य को लेकर असमंजस और भय का माहौल है.

प्रभावित परिवारों ने अधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन
प्रभावित परिवारों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए नगर परिषद से उच्च न्यायालय में तत्काल अपील दायर करने की मांग की. कॉलोनीवासियों ने बताया कि इंदिरा नगर आवासीय योजना नगर परिषद झुंझुनूं द्वारा विकसित की गई थी और यहां रहने वाले अधिकांश लोगों के पास नगर परिषद की ओर से जारी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर परिषद की ओर से नहीं की गई पैरवी
इसके बावजूद वक्फ बोर्ड अधिकरण, जयपुर द्वारा 30 मार्च 2026 को दिए गए आदेश के बाद लोगों में अपने मकानों और संपत्तियों को लेकर डर बना हुआ है. कॉलोनीवासियों के अनुसार वर्ष 2004 से यह मामला लंबित था. लेकिन नगर परिषद की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. अधिकरण ने अपने आदेश में नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि जिन भूखंडों का अभी तक विक्रय नहीं हुआ है, उनका विक्रय नहीं किया जाए तथा भविष्य में संबंधित भूमि के पट्टे या एनओसी जारी नहीं किए जाएं.

क्या बोले स्थानीय लोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि आदेश में बेदखली का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी कॉलोनी में दहशत का माहौल है. इंदिरा नगर के ए ब्लॉक के करीब 150 तथा बी और सी ब्लॉक के लगभग 50 मकान इस विवादित भूमि की जद में बताए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, क्षेत्र का मुक्तिधाम भी इस दायरे में आ रहा है. वहीं करीब 20 वर्षों से अनेक परिवारों के पट्टे भी लंबित हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

प्रशासन से की मांग
कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर परिषद इस फैसले को चुनौती देते हुए शीघ्र उच्च न्यायालय में अपील दायर करे, ताकि वर्षों से बसे परिवारों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और लोगों में व्याप्त भय समाप्त हो. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:टोंक के सरकारी अस्पतालों की खुली पोल, कहीं फिल्म देखता कर्मचारी, तो कहीं वार्ड में घूमती गाय

ट्रेंडिंग न्यूज़

32 साल पुराना इंतजार खत्म, सीएम भजनलाल और सीएम नायब सैनी करेंगे MoU पर हस्ताक्षर, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी

एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

नगर निगम प्रशासन ने जारी किए तबादला आदेश, RAS-RMS अधिकारियों का बदला कार्यभार

टोल टैक्स पूरा, सुविधाएं अधूरी! मुडियर टोल पर फूटा वाहन चालकों का गुस्सा, लंबी कतारों से लोग परेशान

कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सरकारी शिक्षकों को दो टूक चेतावनी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

संभलकर रहें आज! राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बदलेगा मौसम

क्या फिर टलेंगे राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव ? हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, सरकार मांग सकती है और समय

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

सावधान-इन 5 वजह से रुक सकता है 10 लाख का दुर्घटना क्लेम, जानिए क्या हैं नियम?

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

चूरू,सीकर और झुंझुनूं का जल सकंट जल्द होगा दूर, यमुना जल समझौते पर आज MoA

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

'अब जुगाड़ से नहीं होगा ट्रांसफर', सिफारिश से तबादला चाहने वाले शिक्षकों को लगने वाला है बड़ा झटका: मदन दिलावर

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

हाईवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, बस में सवार तीन लोगों की मौत

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

बारां में वन भूमि पर अवैध खनन का आरोप, हाईवे किनारे दिन रात चल रही पोकलेन मशीनें

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी
Rajasthan Crime
2
Jhunjhunu news
3
Tonk news
4
Jaipur news
5
Alwar News