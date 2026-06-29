/40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

Jhunjhunu News: वक्फ बोर्ड अधिकरण के आदेश के बाद झुंझुनूं शहर की करीब 40 वर्ष पुरानी इंदिरा नगर आवासीय योजना के सैंकड़ों परिवारों में अपने आशियाने को लेकर चिंता गहरा गई है. हालांकि अधिकरण के आदेश में कहीं भी मौजूदा निवासियों को बेदखल करने का उल्लेख नहीं है. लेकिन फैसले के बाद लोगों में भविष्य को लेकर असमंजस और भय का माहौल है.

प्रभावित परिवारों ने अधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन

प्रभावित परिवारों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए नगर परिषद से उच्च न्यायालय में तत्काल अपील दायर करने की मांग की. कॉलोनीवासियों ने बताया कि इंदिरा नगर आवासीय योजना नगर परिषद झुंझुनूं द्वारा विकसित की गई थी और यहां रहने वाले अधिकांश लोगों के पास नगर परिषद की ओर से जारी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर परिषद की ओर से नहीं की गई पैरवी

इसके बावजूद वक्फ बोर्ड अधिकरण, जयपुर द्वारा 30 मार्च 2026 को दिए गए आदेश के बाद लोगों में अपने मकानों और संपत्तियों को लेकर डर बना हुआ है. कॉलोनीवासियों के अनुसार वर्ष 2004 से यह मामला लंबित था. लेकिन नगर परिषद की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. अधिकरण ने अपने आदेश में नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि जिन भूखंडों का अभी तक विक्रय नहीं हुआ है, उनका विक्रय नहीं किया जाए तथा भविष्य में संबंधित भूमि के पट्टे या एनओसी जारी नहीं किए जाएं.

क्या बोले स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों का कहना है कि आदेश में बेदखली का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी कॉलोनी में दहशत का माहौल है. इंदिरा नगर के ए ब्लॉक के करीब 150 तथा बी और सी ब्लॉक के लगभग 50 मकान इस विवादित भूमि की जद में बताए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, क्षेत्र का मुक्तिधाम भी इस दायरे में आ रहा है. वहीं करीब 20 वर्षों से अनेक परिवारों के पट्टे भी लंबित हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

प्रशासन से की मांग

कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर परिषद इस फैसले को चुनौती देते हुए शीघ्र उच्च न्यायालय में अपील दायर करे, ताकि वर्षों से बसे परिवारों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और लोगों में व्याप्त भय समाप्त हो. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.