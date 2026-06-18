/बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

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Jhunjhunu Waterlogging: झुंझुनूं जिले में गुरुवार को हुई तेज बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी तरफ शहर की तैयारियों और व्यवस्थाओं की पूरी पोल खोलकर रख दी. कुछ ही देर की झमाझम बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
तालाब जैसी सड़क आईं नजर
बारिश के बाद सबसे ज्यादा खराब हालात गांधी चौक क्षेत्र में देखने को मिले. यहां सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं और पानी इतना भर गया कि कई कारें आधी से ज्यादा डूब गईं. कई बाइकें बीच रास्ते में ही बंद हो गईं और लोग मजबूरी में अपने वाहन वहीं छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर निकल गए. पूरे इलाके में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. शहर के अलग-अलग हिस्सों में जलभराव की वजह से देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परेशान दिखे और कई जगह तो लोग एक-दूसरे से रास्तों की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ते नजर आए. बारिश के बाद हालात इतने बिगड़े कि सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया.
80 फीट लंबी दीवार ढह गई
इसी बीच बगड़ रोड स्थित नंदीशाला से भी बड़ा नुकसान सामने आया. तेज बारिश का दबाव यहां बनी दीवार सहन नहीं कर सकी और अचानक ढह गई. करीब 80 फीट लंबी यह दीवार दोनों तरफ से पूरी तरह गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. इसके अलावा शहर के कई इलाकों में दुकानों में पानी घुसने की भी खबरें आई हैं. कुछ जगह पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही और लोग घंटों तक अंधेरे में रहने को मजबूर हुए.
विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
बारिश थमने के बाद नगर परिषद और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के समय यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है कि थोड़ी सी बारिश में ही पूरा सिस्टम फेल हो जाता है.
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