इंद्रेश उपाध्याय की शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा, आखिर कब फेरे लेंगी जया किशोरी? जानें क्या बोली कथावाचक

When Will Jaya Kishori Get Married: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की हाल ही में हुई शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोर रही है. उनकी शादी पूर्व डीएसपी हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हुई, और यह समारोह किसी शाही आयोजन से कम नहीं था. शानदार सजावट, खास मेहमानों की मौजूदगी और पूरे कार्यक्रम का भव्य माहौल लोगों की नजरें खींचता रहा. इसी बीच लोगों के मन में एक और सवाल उठने लगा, अब सभी की पसंदीदा कथावाचक जया किशोरी शादी कब करेंगी?

इस सवाल का जवाब जया किशोरी खुद पहले ही दे चुकी हैं. एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि "आप शादी कब करेंगी?" तो उन्होंने बिल्कुल सहज अंदाज़ में कहा कि एक समय के बाद समाज की ओर से शादी का दबाव बन ही जाता है. लेकिन उनकी सोच इस मामले में थोड़ा अलग नजर आई.

जया किशोरी ने आगे कहा कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब लगातार यही सवाल पूछे जाने से उन्हें यह बात परेशान करने लगी है. उनका कहना था, "इतने सवाल हो चुके हैं कि अब तो मन ही नहीं होता इस पर बात करने का. शादी कब होगी, यह तो भगवान ही बेहतर जानता है. जब समय लिखा होगा, तभी होगी." उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल वह अपने काम और सेवा पर पूरी तरह ध्यान दे रही हैं.

साथ ही, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस आखिर कितनी होती है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर कथा कराने वाले वक्ताओं का शुल्क आमतौर पर 11 हजार से 51 हजार रुपये तक रहता है. वहीं, बड़े आयोजनों में बुलाए जाने वाले चर्चित और अनुभवी कथावाचकों की फीस 51 हजार से लेकर 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति कार्यक्रम तक पहुंच जाती है.

कथा किस शहर या प्रदेश में हो रही है, आयोजन का पैमाना क्या है और समिति का बजट कितना है. ये सभी कारक फीस को प्रभावित करते हैं. बड़े शहरों और भव्य आयोजनों में कथावाचकों की पारिश्रमिक राशि स्वाभाविक रूप से अधिक होती है. कुल मिलाकर, जहां एक तरफ इंद्रेश उपाध्याय की शादी चर्चा में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जया किशोरी ने शादी को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए बता दिया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने कार्य और आध्यात्मिक कार्यक्रमों पर ही है.

