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यमुना जल परियोजना पर मंजूरी के बाद झुंझुनूं में खुशी से झूम उठे लोग, हर घर पहुंचेगा पानी!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं, सीकर और चूरू तक करीब 33,379 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा. राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच यमुना जल परियोजना के लिए एमओए पर हस्ताक्षर हो गए हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 29, 2026, 07:34 PM|Updated: Jun 29, 2026, 07:34 PM
यमुना जल परियोजना पर मंजूरी के बाद झुंझुनूं में खुशी से झूम उठे लोग, हर घर पहुंचेगा पानी!
Image Credit: यमुना जल परियोजनाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: शेखावाटी की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई दिल्ली में राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर हो गए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुए इस समझौते के बाद झुंझुनूं जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला. भाजपा नेताओं के साथ-साथ आमजन ने भी इसे शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.

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3900 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर होंगे खर्च

करीब 33 हजार 379 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हरियाणा से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी झुंझुनूं, सीकर और चूरू तक पहुंचाया जाएगा. परियोजना के लिए करीब 3900 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे. एमओए होने के बाद अब सरकार इसी वर्ष भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गई है.

परियोजना पूरी होने के बाद शेखावाटी के शहरों और गांवों में घर-घर यमुना का पानी पहुंचने की उम्मीद है. झुंझुनूं के लोगों का कहना है कि जिस यमुना जल परियोजना का इंतजार पिछले तीन दशक से किया जा रहा था. अब उसके धरातल पर उतरने की उम्मीद मजबूत हो गई है. क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे लोगों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है.

पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी

पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार शेखावाटी के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं दे सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक यमुना जल के नाम पर सिर्फ राजनीति की, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने वादे को पूरा करते हुए एमओए करवा दिया.

उन्होंने विश्वास जताया कि अब जल्द ही परियोजना का कार्य भी शुरू होगा. पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2014 से 2018 के दौरान लोकसभा में कई बार यमुना जल परियोजना का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि आज केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा सरकार होने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है.

अंतिम दिशा में सबसे बड़ा कदम

इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वंभर पूनियां ने बताया कि मंगलवार को झुंझुनूं से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करेंगे.

उनका कहना है कि यमुना जल परियोजना शेखावाटी के विकास और भविष्य को नई दिशा देने वाली साबित होगी. बता दें कि साल 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को पानी आवंटित किया गया था, लेकिन करीब 30 वर्ष बाद अब इस परियोजना पर अंतिम दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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