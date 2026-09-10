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सिंघाना में चुनावी गर्मी के बीच भिड़े दो पक्ष! मारपीट में युवक के सिर-मुंह और हाथ में चोट

Rajasthan News: निकाय चुनाव के दौरान सिंधाना में बीजेपी-कांग्रेस समर्थकों के बीच गाड़ी की साइड देने को लेकर विवाद हो गया. बात मारपीट तक पहुंची, जिसमें एक युवक घायल हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को डिटेन किया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 10, 2026, 04:13 PM IST | Updated:Sep 10, 2026, 04:13 PM IST
सिंघाना में चुनावी गर्मी के बीच भिड़े दो पक्ष! मारपीट में युवक के सिर-मुंह और हाथ में चोट
Image Credit: निकाय चुनाव के दौरान सिंधाना में बीजेपी-कांग्रेस समर्थकों के बीच गाड़ी की साइड देने को लेकर विवाद हो गया.

Jhunjhunu News: निकाय चुनाव के बीच सिंघाना में देर रात बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. सड़क पर खड़ी गाड़ियों को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई. घटना में एक युवक के घायल होने की जानकारी है. उसे पहले अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलने के बाद सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दो लोगों को डिटेन भी किया है.

गाड़ियों की साइड को लेकर शुरू हुआ विवाद
प्रत्यक्षदर्शी अशोक कुमार के अनुसार, वह वार्ड में वोटों को लेकर अपने अंकल से मिलने गया था. उस दौरान उसकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं. इसी बीच थार, वैगनआर समेत तीन-चार गाड़ियों में कुछ लोग वहां पहुंचे. उन्होंने सड़क जाम होने की बात कहते हुए प्रशासन को बुलाने की बात कही. इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई.

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बीच-बचाव करने पर मारपीट का आरोप
अशोक कुमार का आरोप है कि मामला बढ़ने पर उसने बीच में आकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. इसी दौरान उसके साथ भी मारपीट की गई. वह किसी तरह वहां से निकल गया. इसके बाद उसके अंकल के बेटे के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है.

युवक के सिर और हाथ में चोट
पीड़ित के अनुसार, मारपीट में युवक के मुंह, हाथ और सिर पर चोटें आईं. इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया.

पुलिस मौके पर पहुंची, दो लोग डिटेन
घटना की सूचना मिलने पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि रात में गाड़ी की साइड को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी. मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. इस मामले में दो लोगों को डिटेन किया गया है.

चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद
थानाधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस की लगातार गश्त जारी है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. पुलिस का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है और मामले की जांच जारी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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