/‘आशीर्वाद’ या कुछ और? उदयपुरवाटी में 100 रुपए और मिठाई देते प्रत्याशी का VIDEO वायरल

Jhunjhunu News: नगरीय निकाय चुनाव के बीच उदयपुरवाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक यह वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी श्यामाराम सैनी के कार्यालय का है. वीडियो में प्रत्याशी कार्यालय में मौजूद कुछ बुजुर्गों के पैर छूते और उन्हें 100 रुपए के साथ मिठाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वीडियो को उदयपुरवाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी श्यामाराम सैनी के कार्यालय का है. हालांकि, वीडियो वास्तव में कहां का है और कब बनाया गया, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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बुजुर्गों के पैर छूते नजर आए प्रत्याशी

वीडियो में एक प्रत्याशी कार्यालय में मौजूद बुजुर्गों के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद उन्हें 100 रुपए और मिठाई देते हुए भी नजर आ रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद चुनावी माहौल में इसको लेकर अलग-अलग तरह की बातें कही जा रही हैं. कुछ लोग वीडियो को मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं.

कुछ लोगों ने बताया आशीर्वाद की रस्म

वहीं, सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग इस वीडियो को अलग नजरिए से देख रहे हैं. उनका कहना है कि बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना और मिठाई देना पारंपरिक तौर पर होने वाली सामान्य रस्म हो सकती है. ऐसे में वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग तरह के दावे सामने आ रहे हैं.

चुनावी आचार संहिता पर उठे सवाल

चुनाव के दौरान वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन आचार संहिता की पालना को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. खासकर वीडियो में पैसे दिए जाने का दावा सामने आने के बाद लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या इस मामले को चुनावी प्रक्रिया के तहत जांच के दायरे में लिया जाएगा या नहीं.

क्या निर्वाचन प्रशासन करेगा जांच?

अब बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का राज्य निर्वाचन आयोग या स्थानीय निर्वाचन प्रशासन संज्ञान लेगा या नहीं. क्या वीडियो की वास्तविकता की जांच होगी और अगर इसमें आचार संहिता के उल्लंघन की बात सामने आती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब सामने नहीं आया है. वायरल वीडियो को लेकर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जी राजस्थान भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.