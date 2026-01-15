शेखावाटी की KBC वाली सरपंच नीरू यादव, जिनका सुपर हिट आइडिया साबित हुआ बर्तन बैंक

Rajasthan Panchayat Chunav: सरपंच नीरू यादव ने ग्रामीण जीवन में एक ऐसा नवाचार किया, जो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है. यह नवाचार है 'बर्तन बैंक', जिसने गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम रखा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में शादी, कार्यक्रम, भोज और सामाजिक आयोजनों में लंबे समय से डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट, गिलास और चम्मच का इस्तेमाल आम हो गया था. इससे न केवल गांव में गंदगी बढ़ रही थी, बल्कि पर्यावरण और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा था. इसी समस्या को समझते हुए सरपंच नीरू यादव ने बर्तन बैंक की अवधारणा को जमीन पर उतारा.



नीरू यादव ने पंचायत स्तर पर स्टील के बर्तन,थालियां, गिलास, कटोरियां, चम्मच आदि एकत्र कर एक बर्तन बैंक की शुरुआत की. खास बात यह है कि इन बर्तनों के उपयोग पर गांव के लोगों से कोई किराया नहीं लिया जाता. गांव में किसी भी आयोजन के लिए जरूरत पड़ने पर लोग पंचायत से बर्तन लेकर जाते हैं और कार्यक्रम के बाद साफ-सुथरे बर्तन वापस जमा करा देते हैं.



इस पहल का सीधा असर यह हुआ कि गांव में प्लास्टिक का उपयोग लगभग पूरी तरह बंद हो गया. सड़कों, खेतों और नालियों में फैला प्लास्टिक कचरा खत्म होने लगा. पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने की समस्या भी काफी हद तक कम हुई. साथ ही गांव की साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण को नया बल मिला.

नीरू यादव का कहना है कि बर्तन बैंक सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का माध्यम है. उनका उद्देश्य गांव को 'कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त'बनाना है. इस पहल में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया, जिससे यह मॉडल सफल हो सका.

आज लांबी अहीर का बर्तन बैंक आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन चुका है. कई पंचायतें इस मॉडल को अपनाने के लिए नीरू यादव से संपर्क कर रही हैं. गांव वासियों का कहना है कि सरपंच ने न केवल समस्या को पहचाना, बल्कि उसका सरल, टिकाऊ और सामूहिक समाधान भी दिया.

नीरू यादव झुंझुनूं जिले की बुहाना पंचायत समिति के लाम्बी अहीर गांव की सरपंच हैं. वे शेखावाटी क्षेत्र से केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने वाली पहली महिला हैं. इसके साथ ही संभवतः वे देश की पहली महिला सरपंच हैं, जिन्हें केबीसी में प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया है. नीरू यादव को यह अवसर उनकी सामाजिक पहलों और 'हॉकी वाली सरपंच' के नाम से मिली पहचान के कारण मिला.

केबीसी के मंच पर नीरू यादव ने अमिताभ बच्चन से गांव की महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं, शिक्षा, खेल और ग्रामीण विकास को लेकर खुलकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि जब पहली बार केबीसी की ओर से फोन आया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ.

शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने नीरू यादव के हॉकी अभियान और बर्तन बैंक जैसे नवाचारों की जमकर सराहना की. नीरू यादव ने केबीसी में जीती जाने वाली राशि को महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की पढ़ाई और खेल गतिविधियों में लगाने की घोषणा की है.

गौरतलब है कि नीरू यादव वर्ष 2020 में लाम्बी अहीर की सरपंच बनीं. इसके बाद उन्होंने गांव की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया. उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए हॉकी टीम तैयार की, अपनी सैलरी से कोच नियुक्त किया और खिलाड़ियों की नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था की. वे स्वयं सुबह लड़कियों को ग्राउंड तक लाती हैं.

इसके अलावा नीरू यादव ने गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बर्तन बैंक की शुरुआत की, जहां बिना किराए के बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं. वे 'सच्ची सहेली महिला एग्रो' नामक FPO का संचालन भी कर रही हैं, जिससे किसानों को खाद-बीज उचित दामों पर मिल रहा है. महिला सशक्तिकरण को लेकर वे सोशल मीडिया पर 'सरपंच सीरीज' के माध्यम से पंचायत के कार्यों को साझा करती हैं, जो काफी लोकप्रिय है.



नीरू यादव आदित्री फाउंडेशन एनजीओ का संचालन भी कर रही हैं. फिलहाल उनके नेतृत्व में 'मेरा दोस्त मेरा पेड़' अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुहाना ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं. गांववासियों का कहना है कि सरपंच का केबीसी तक पहुंचना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.

