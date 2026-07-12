/अब बस में खतरा नहीं! झुंझुनूं रोडवेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए पैनिक बटन

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Jhunjhunu News: महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस एवं राज्य सरकार की ओर से झुंझुनूं रोडवेज बस डिपो में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में महिला यात्रियों और आमजन को बसों में लगाए गए पैनिक बटन के उपयोग और उसके महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई.
इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस का उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना न हो. यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न या अन्य कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकें.
जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि बस में पैनिक बटन कहां लगाया गया है, इसे किस प्रकार दबाना है तथा बटन दबाने के बाद सूचना किस तरह पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है. अधिकारियों ने यह भी समझाया कि सूचना मिलते ही पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई शुरू की जाती है और संबंधित महिला को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है.
पुलिस ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय पैनिक बटन का उपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस हेल्पलाइन पर भी तुरंत सूचना दें. कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना और उन्हें उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों के प्रति जागरूक करना रहा.
अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान आगे भी जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं पैनिक बटन सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और जरूरत पड़ने पर उनका प्रभावी उपयोग कर सकें.
वहीं, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सिंघाना सर्किल पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. सामाजिक सहयोग और भामाशाह के सहयोग से जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को 51 हेलमेट वितरित किए गए.
इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया. वक्ताओं ने कहा कि हेलमेट केवल यातायात नियमों का पालन करने का साधन नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है. उन्होंने वाहन चालकों से हर यात्रा के दौरान हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की.
भामाशाह प्रीतम शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. जरूरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित सफर के लिए प्रेरित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों की संख्या को कम करना है.
उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जनजागरूकता अभियान और हेलमेट वितरण कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे. कार्यक्रम में पुलिस चौकी प्रभारी ज्ञान सिंह ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने का आह्वान किया.
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