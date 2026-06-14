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गहलोत-पायलट बयानबाजी पर चिरंजीव राव का पलटवार, बोले- BJP जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रही

Rajasthan Politics: झुंझुनूं जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 14, 2026, 03:53 PM|Updated: Jun 14, 2026, 03:53 PM
गहलोत-पायलट बयानबाजी पर चिरंजीव राव का पलटवार, बोले- BJP जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रही
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में खेतड़ी दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश कर भाजपा बार-बार तथ्यहीन मुद्दे उठाने का काम कर रही है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके. चिरंजीव राव ने कहा कि इस विषय पर दोनों वरिष्ठ नेता पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. सचिन पायलट ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के समान हैं.

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वहीं अशोक गहलोत भी पायलट को वैभव गहलोत जैसा बता चुके हैं. ऐसे में इस मुद्दे को विवाद का रूप देना पूरी तरह से निराधार है. पूरी कांग्रेस एकजुट है. उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार कांग्रेस नेताओं के नाम लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है और ऐसे विषयों को उछाल रही है, जिनका जनता के सरोकारों से कोई लेना-देना नहीं है.

भाजपा को यदि जनता की चिंता है, तो उसे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई, नीट परीक्षा विवाद, सीबीएसई में सामने आ रही गड़बड़ियों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. राव ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है, ताकि सरकार की नाकामियों पर चर्चा न हो.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और राजस्थान में भाजपा से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता हैं. इन सभी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य भाजपा की जनविरोधी नीतियों का विरोध करना और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करना है.

साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को और सशक्त बनाना भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता है. चिरंजीव राव ने दावा किया कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह एकजुट होकर काम कर रहा है और भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में जनता आने वाली नहीं है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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