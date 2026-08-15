/विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में कांग्रेस पर बरसे मंत्री खर्रा, बोले- युवाओं को इतिहास जानना जरूरी

Jhunjhunu News: भारत विभाजन की त्रासदी को याद करने और नई पीढ़ी को उसके इतिहास से रूबरू कराने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झुंझुनूं के स्काउट्स मैदान में जिला स्तरीय 'विभाजन विभीषिका' संगोष्ठी एवं युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में नगरीय निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला.

मंत्री खर्रा ने कांग्रेस की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की उत्पत्ति कहां से हुई, यह समझना जरूरी है. जिस एलेन ओक्टेवियन ह्यूम (AO Hume ) ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई. वह ब्रिटिश अधिकारी था और कलेक्टर रहते हुए इस राष्ट्र के नागरिकों पर अन्याय-अत्याचार करने वाला अधिकारी था. ऐसी पृष्ठभूमि से निकली पार्टी की सोच कैसी होगी, यह बताने की जरूरत नहीं है.

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कांग्रेस के इतिहास को जानने का युवाओं से आह्वान

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है, जिसकी स्थापना की पृष्ठभूमि को समझने के बाद उसकी विचारधारा को समझा जा सकता है. उन्होंने युवाओं से इतिहास को जानने और भारत के विभाजन की त्रासदी से सीख लेने का आह्वान किया. गौरतलब है कि एलेन ओक्टेवियन ह्यूम (AO Hume ) ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में शामिल हुए और पहले अधिवेशन में महासचिव बने.

उन्होंने कहा कि भारत विभाजन की त्रासदी और उससे पहले के घटनाक्रम की सही जानकारी देश की भावी पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए. जब युवा पीढ़ी विभाजन की पीड़ा, संघर्ष और विस्थापन की वास्तविकता को जानेगी, तो उसके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और त्याग का भाव और मजबूत होगा.

कार्यक्रम में भारत विभाजन की त्रासदी पर लगाई गई प्रदर्शनी

खर्रा ने कहा कि राष्ट्रप्रेम और त्याग की भावना से ही देश को उस दिशा में आगे ले जाया जा सकता है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर, सशक्त और सामाजिक समरसता वाले भारत के रूप में की है. कार्यक्रम में भारत विभाजन की त्रासदी पर प्रदर्शनी भी लगाई गई. इसमें विभाजन के दौरान लाखों लोगों के संघर्ष, विस्थापन और पीड़ा से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया.

उन्होंने कहा कि देश की भावी पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी होगी, तो वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकेगी. उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और देश की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि व भाजयुमो जिलाध्यक्ष जयसिंह मांठ ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया.

इससे पहले कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह ने मंत्री खर्रा को 'विभाजन की विभीषिका' विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया और कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी. कार्यक्रम में पूर्व उप जिला प्रमुख बनवारीलाल सैनी, विशंभर पूनिया सहित अन्य लोग मंचस्थ रहे.

सीओ महेश कालावत ने किया संचालन स्काउट

कार्यक्रम का संचालन स्काउट सीओ महेश कालावत ने किया. आयोजन में स्काउट्स, नगर परिषद एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सहयोग रहा. विभाजन की विभीषिका की प्रदर्शनी और युवाओं से संवाद के बीच मंत्री खर्रा का कांग्रेस की स्थापना और एलेन ओक्टेवियन ह्यूम (AO Hume ) को लेकर दिया गया बयान कार्यक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया.

