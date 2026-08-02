/प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा दावा! राजस्थान में जल्द साकार होगा 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का सपना

Rajasthan Politics News: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं झुंझुनूं जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का सपना साकार होने जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग पंचायत राज, जिला परिषद और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. साथ ही उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में झुंझुनूं और चूरू दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर बोर्ड बनाने का दावा किया.

कमालसर गांव पहुंचे प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत

मंत्री अविनाश गहलोत रविवार को झुंझुनूं जिले के कमालसर गांव पहुंचे थे. यहां उन्होंने पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार की माताजी मोहनी देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोकसभा में शामिल होकर परिजनों को सांत्वना दी. इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भाम्बू, पूर्व प्रधान रोहिताश्व धांगड़, प्यारेलाल ढूकिया, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़, जिला उपाध्यक्ष महावीर ढाका, पंचायत समिति सदस्य राहुल कुमास समेत अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे.

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चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरी तैयारी का दावा

शोकसभा के बाद मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है.

झुंझुनूं और चूरू में भाजपा की जीत का दावा

झुंझुनूं और चूरू जिलों की जिम्मेदारी को लेकर गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों, जनप्रतिनिधियों की मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण के दम पर दोनों जिलों में नगर निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी और अपने बोर्ड बनाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है. इसका लाभ जनता को मिल रहा है और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है.

कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर साधा निशाना

कांग्रेस में चल रही अंदरूनी बयानबाजी और गुटबाजी पर तंज कसते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है. यह पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, चाहे केंद्र की राजनीति हो या राज्यों की. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब उसका अंतर्विरोध खुलकर जनता के सामने आ चुका है.

कांग्रेस सरकार पर भी लगाए आरोप

अविनाश गहलोत ने वर्ष 2018 से 2023 तक की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि वह सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में इस समय केवल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जबकि भाजपा विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है.