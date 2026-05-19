/'मोदी सरकार ने जनता पर नहीं पड़ने दिया ज्यादा बोझ', महंगाई पर बोले कैलाश चौधरी

Rajasthan Politics News: झुंझुनूं दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आम जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े. चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रही है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने लोगों से राष्ट्रहित में ईंधन की बचत करने की अपील भी की.

कैलाश चौधरी भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए झुंझुनूं पहुंचे थे. उनके आगमन पर हवाई पट्टी के पास युवा सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया और जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. कई कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से हल भेंट कर उनका सम्मान किया.

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मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे हालात में भारत सरकार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश रहती है कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर कम से कम पड़े. इसके लिए लगातार समीक्षा और जरूरी फैसले किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. महंगाई को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. चौधरी ने कहा कि देशहित में ईंधन की बचत करना भी बेहद जरूरी है. यदि लोग जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल का उपयोग करें तो इससे काफी राहत मिल सकती है.

कैलाश चौधरी ने अपने राजस्थान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद वे लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं. वे गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की बात सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है. सरकार किसानों की हर छोटी-बड़ी परेशानी का समाधान करने का प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस कार्यक्रम में राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मावंडिया, भाजपा नेता विनोद पूनियां, प्रसिद्ध ज्वैलरी व्यवसायी विजय सोनी चिड़ावा, विकास भालोठिया, विकास पायल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक के दौरान संगठन और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई.