Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया. इस फैक्ट्री का खुलासा दो दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की छापेमारी के दौरान हुआ था. संयुक्त कार्रवाई में यहां से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, खतरनाक केमिकल और मशीनें बरामद की गई थीं. जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई गई है.

जानकारी के अनुसार यह अवैध फैक्ट्री झुंझुनूं के धनुरी थाना क्षेत्र के नांद का बास इलाके में स्थित एक मुर्गी फार्म में संचालित की जा रही थी. बुधवार को झुंझुनूं पुलिस ने इस मुर्गी फार्म में बने स्टोरेज हाउस और मशीनों के कमरों को अवैध मानते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही.

चाचा के मुर्गी फार्म में चला रहा था ड्रग्स फैक्ट्री

पुलिस के अनुसार, अनिल सिहाग (31) इस एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को चला रहा था. उसे महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल और झुंझुनूं पुलिस की संयुक्त टीम ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. अनिल 12वीं पास है और खेतीबाड़ी का काम करता है. वह वर्ष 2016-17 से अपने चाचा सुरेश सिहाग के मुर्गी फार्म में काम कर रहा था.

करीब 15 दिन पहले अनिल ने अपने साथी सुभाष जाट के साथ मिलकर यहां एमडी ड्रग्स बनाने का काम शुरू किया था. इसके लिए फार्म परिसर में कई मशीनें लगाई गई थीं और बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल का स्टोरेज भी किया गया था. इसी दौरान पुलिस की छापेमारी में यहां से 10 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

झुंझुनूं के एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने परिसर या कमरे को इस तरह के अवैध कार्यों के लिए देना भी अपराध की श्रेणी में आता है. जांच में सामने आया कि इस मुर्गी फार्म में बने दो कमरों में अनिल एमडी ड्रग्स से जुड़ा पूरा काम कर रहा था.

इसी को आधार मानते हुए पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए मुर्गी फार्म हाउस में बने दो कमरे, एक टीन शेड (छप्पर) और बाउंड्री वॉल को अवैध घोषित कर ध्वस्त कर दिया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी और अवैध नशे के कारोबार पर सख्त संदेश देने के लिए की गई है.

ड्रग्स नेटवर्क की जांच जारी

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एमडी ड्रग्स की सप्लाई कहां-कहां की जानी थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस ने साफ किया है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

