/झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

Rajasthan Weather: 21 जून यानी आज राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. साथ ही कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया, तो कही पेड़ गिर पड़े.

झुंझुनूं जिले में मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी.

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जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. झुंझुनूं शहर में दोपहर बाद हुई अच्छी बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही और कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया. अचानक हुई तेज बारिश के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी घंटों में भी जिले में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश

वहीं, कोटा में लगातार तीसरे दिन तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ टूट गए और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. तीन दिन की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. मौसम में आए बदलाव से किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है. खेतों में सोयाबीन और उड़द की बुवाई परवान पर है और किसान रबी की फसल को लेकर भी उम्मीदें जगा रहे हैं.

मुख्य बाजार की सड़कें जलमग्न

सीकर जिले के लोसल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बीती मध्य रात्रि से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. रविवार सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्षेत्र में रुक-रुक कर हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. ​मुख्य बाजार की सड़कें जलमग्न होने से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी के साथ ही व्यापार भी ठप हो गया है. बारिश के चलते वार्ड नंबर 5 में एक दीवार भरभराकर गिर गई.

दोपहर बाद बदला मौसम का मिजाज

फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में भी आज दोपहर बाद मौसम के बदलने से आम जन को गर्मी से राहत मिली. कस्बे में कुछ देर बरसात होने से मौसम सुहाना हो गया, जिसके चलते लोगों को उमस गर्मी से राहत मिली. कस्बे में कुछ देर बरसात होने मुख्य रास्तों पर बरसाती पानी इकट्ठा होने से पैदल आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

श्रीगंगानगर में तेज-आंधी तूफान

वहीं, श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदला. भयंकर तेज-आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित रहा. कई इलाकों में पेड़ गिर पड़े, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया.

